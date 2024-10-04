北檢聲請扣押京華城土地獲准 民眾黨批強扣圖利帽子

北檢偵辦京華城案並聲請扣押土地獲准，民眾黨指出，北檢對民眾黨主席柯文哲司法追殺，僅以都委會依法合議通過的20%容積獎勵，強扣圖利百億元大帽子，實在無法苟同，偵查中違法濫權只會讓司法公正沉淪。

台北地檢署偵辦京華城案，認為鼎越開發公司就前台北市長柯文哲等人涉違法圖利行為而獲有容積獎勵率20%的不法利益新台幣111億餘元，向法院聲請扣押京華城土地，已獲法院裁定准予扣押。

民眾黨晚間透過聲明表示，北檢對柯文哲進行司法追殺，各種羅織入罪、押人取供，配合特定媒體放話的行徑，至今已近1個月，如今卻僅以都委會依法合議通過的20%容積獎勵，強扣柯文哲圖利百億元的大帽子，民眾黨無法苟同。

民眾黨指出，京華城案是依照都市計畫法第24條自提申請，台北市政府依法受理，時任台北市長柯文哲依照程序送交都委會研議，從未介入審議過程，都委會按照共識決給予20%容積獎勵，一切皆依法辦理。

民眾黨強調，自北檢偵辦京華城案以來，配合名嘴、側翼、綠媒及特定議員進行偵辦，容積獎勵是都市計畫專業，都委會委員既已依法審議得出共識，北檢何以僅憑容積獎勵20%就認定柯文哲圖利，遑論從頭到尾柯文哲都並未介入。

民眾黨批評，北檢自甘墮落淪政治追殺鷹犬，偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沉淪，民眾黨予以最嚴厲譴責。