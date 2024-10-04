聽新聞
0:00 / 0:00
北檢聲請扣押京華城土地獲准 民眾黨批強扣圖利帽子
北檢偵辦京華城案並聲請扣押土地獲准，民眾黨指出，北檢對民眾黨主席柯文哲司法追殺，僅以都委會依法合議通過的20%容積獎勵，強扣圖利百億元大帽子，實在無法苟同，偵查中違法濫權只會讓司法公正沉淪。
台北地檢署偵辦京華城案，認為鼎越開發公司就前台北市長柯文哲等人涉違法圖利行為而獲有容積獎勵率20%的不法利益新台幣111億餘元，向法院聲請扣押京華城土地，已獲法院裁定准予扣押。
民眾黨晚間透過聲明表示，北檢對柯文哲進行司法追殺，各種羅織入罪、押人取供，配合特定媒體放話的行徑，至今已近1個月，如今卻僅以都委會依法合議通過的20%容積獎勵，強扣柯文哲圖利百億元的大帽子，民眾黨無法苟同。
民眾黨指出，京華城案是依照都市計畫法第24條自提申請，台北市政府依法受理，時任台北市長柯文哲依照程序送交都委會研議，從未介入審議過程，都委會按照共識決給予20%容積獎勵，一切皆依法辦理。
民眾黨強調，自北檢偵辦京華城案以來，配合名嘴、側翼、綠媒及特定議員進行偵辦，容積獎勵是都市計畫專業，都委會委員既已依法審議得出共識，北檢何以僅憑容積獎勵20%就認定柯文哲圖利，遑論從頭到尾柯文哲都並未介入。
民眾黨批評，北檢自甘墮落淪政治追殺鷹犬，偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沉淪，民眾黨予以最嚴厲譴責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言