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柯文哲「回春」白髮變黑？旅美教授喊不自然：惡魔等級政治人物

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市前市長柯文哲因京華城弊案被羈押禁見，有媒體報導他在看守所內似乎狀態變好、白髮變黑。 聯合報系資料照
台北市前市長柯文哲因京華城弊案被羈押禁見，有媒體報導他在看守所內似乎狀態變好、白髮變黑。 聯合報系資料照

台北市前市長柯文哲因京華城弊案被羈押禁見，外有聲浪傳出，柯文哲在這段期間，似乎有狀態變好、白髮變黑的跡象。對此，旅美教授翁達瑞今（3）日指出，白髮是不可能自然轉黑的，加上看守所又不能染髮，因此推斷柯的白髮是假的，翁達瑞更放重話：「如果連白髮都是假的，柯文哲是個惡魔等級的政治人物。」

翁達瑞在臉書發文表示，柯文哲住進台北看守所不到一個月，多家媒體報導他的身心狀態變好了，甚至連白頭髮都轉黑了，「我是個實事求是的學者，看到柯文哲白髮轉黑的媒體報導，我立刻查證相關的醫學研究」，經過查證發現，白髮不可能自然轉黑，頭髮色素的流失是造成白髮的原因，已經流失的髮色素不可能恢復。

翁達瑞接著表示，他不認為看守所允許嫌犯染頭髮，因此柯的髮色轉黑，實在不可能來自人工染色，他推斷「白髮根本是假的」。翁達瑞說，柯文哲本來就很會製造公務操勞的假象，從早上7點半上班的宣傳、到拚命三郎的作秀，若是為了欺騙選民，不惜連白髮都造假，「那柯文哲是個惡魔等級的政治人物！」

柯文哲被控圖利京華城案已到收尾階段，台北地檢署以行收賄罪嫌聲押威京集團朱亞虎及柯文哲「帳房」李文宗獲准，全案犯罪樣態已從單純圖利罪升高為行收賄罪。北檢原定日前第五度提訊在押的柯文哲調查，柯卻不願出庭。不出庭對自身案件是利是弊？保持緘默權是當事人權利，但若檢方握有足夠證據，柯的沉默，不一定占上風。

京華城案 柯文哲 翁達瑞

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