柯文哲臨時拒出庭 檢方擇日再訊

台北地檢署偵辦京華城案，昨原定第五度提訊民眾黨主席柯文哲，柯在提訊前一刻突向台北看守所表示不願出庭，讓檢方錯愕。北檢考量柯當下身心狀況恐已不適合應訊，決定取消庭期，擇日再訊。

柯文哲是昨天上午由北檢法警前往看守所提解時，向看守所人員表示不願出庭應訊；因事出突然且從無前例，北所立即請示檢察官，最後決定擇日再訊；一早在北檢等候的媒體，及柯文哲兩位委任律師鄭深元、陸正義都撲空。

北檢表示，所謂身心狀況不適合應訊，不是指柯文哲身心健康出現問題。

依刑事訴訟法，檢察官提訊在押被告開出的「提票」具有強制力，可將柯強行帶至地檢署偵訊。但檢方考量，柯文哲表明不願應訊，若強行帶人開庭，恐加深被告情緒衝擊，屆時被告仍拒絕開口，只是徒增雙方拉鋸與抗衡，同時浪費司法資源和時間，檢察官對於柯昨天身心狀況是否適合應訊已有疑慮，才決定取消原訂庭期。

對於柯文哲拒絕提訊，記者昨致電柯文哲母親何瑞英，何說北檢要提訊就提訊，事情真相如何法官一定知道，她實在沒有力氣再管這些；「我真的很累」，希望大家體諒她的立場。

高齡九十二歲的柯文哲父親柯承發因病住院中，柯爸病情如何？何瑞英說「不好」；先前有媒體報導稱她逃走了，她又沒有做壞事，怎麼會逃，實在令人生氣。

據了解，檢方昨欲提訊柯文哲，是要釐清日前收押的北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎，及大帳房李文宗間可疑金流；柯文哲臨時拒絕出庭，檢方偵查計畫未停擺，昨天上午傳喚柯文哲前市長行程秘書黃心緗，昨下午也首次提訊李文宗。

黃女上周五被依證人移送北檢複訊時，疑因不滿媒體包圍，當眾比出不雅手勢，昨她態度輕鬆許多，除表示偵查不公開不便說明，還會跟記者開玩笑。

李文宗剛收押不久，立遭檢察官提訊，疑似是因同一天收押的朱亞虎，已坦承部分檢方所指控行賄事實，檢方打算從李文宗身上，突破柯文哲疑似不法金流全貌。

另威京集團主席沈慶京涉嫌行賄被收押禁見至昨第卅二天，他之前曾因身體不適抽搐二度送醫，昨天上午再度發生抽搐情形，由救護車送醫。據了解沈慶京此次病情危急，由院方留院治療。

郝龍斌：個人造業個人擔

對於朱亞虎傳已認罪，台北市前市長郝龍斌昨天表示，尊重司法調查結果，相信柯文哲現在要推責任，也推不掉了，每個人的責任在這次調查中都會清清楚楚，「個人造業個人擔」。外傳與朱亞虎鬧翻，郝說「其實沒有」。