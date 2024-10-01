追京華城案收賄疑點 北檢首度提訊李文宗

北檢偵辦京華城案，今天首度提訊在押的前北市長辦公室主任李文宗，釐清其涉嫌收賄的款項與威京集團政治獻金的對價關係等疑點。李文宗雙手上銬進入北檢，對媒體詢問均不回應。

京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，引發外界質疑，檢廉調查其中是否涉及賄賂、圖利，8月底發動搜索約談行動，已聲押前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇與應曉薇的助理吳順民獲准。

檢廉過濾扣案卷證後，9月底再度展開偵查行動，針對威京集團等地發動搜索，已聲押前台北市長辦公室主任李文宗與前鼎越開發公司董事長朱亞虎獲准。

檢廉現階段調查重點包括清查柯文哲相關單位的帳目，包括李文宗擔任董事長的眾望基金會財報，及民眾黨台灣新故鄉智庫協會帳目，是否有不明金流進出，且疑似作為薪水支付員工等人。

另方面，李文宗涉及政治獻金案的部分，已從證人轉為被告，諭令新台幣200萬元交保，並限制出境、出海及電子監控；法務部調查局持續勾稽木可公司帳目與民眾黨政治獻金，是否與威京集團間有對價關係。

台北地檢署檢察官今天首度提訊在押的李文宗說明，載送李文宗的囚車於下午1時許抵達北檢；李文宗身著囚服及藍白拖，雙手上銬，面對媒體詢問均不發一語。

此外，檢察官今天上午再度以證人身分傳喚柯文哲前秘書黃心緗，庭訊後請回；黃心緗離開時向媒體表示，偵查不公開，不能告訴記者，「今天來經營檢調這條線」。