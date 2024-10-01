北市議會小組5結論、8建議／京華城容積獎勵 定調特權

北市議會「京華城容積違失案」調查小組昨結案，公布5點結論與8項建議，形容此案歷程為「特權特快車」，為財團量身打造高額容獎，並建議移送監察院調查決策首長，檢調、監院重新調查「民國106年監察院關於容積率審核意見」，確認有無違法對價或圖利。

不過，因民眾黨議員陳宥丞與其他議員無共識，另發表不同意見書，指京華城案一切依法辦理。

陳文鐘等3人 訊後請回

台北地檢署偵辦京華城案，上周五指揮廉政署發動第二波搜索，民眾黨台灣新故鄉智庫協會成員孫鳳群當時未到案，昨被約談，訊後請回；檢方另二度約談柯文哲前市長隨扈、北市大安分局行政組長陳文鐘，及日前以250萬元交保的京華城監察人張志澄，全都請回。

台灣新故鄉智庫協會成員孫鳳群昨以犯罪嫌疑人身分，遭北檢約談。記者曾原信／攝影

據了解，檢廉依現有事證高度懷疑，威京集團主席沈慶京涉嫌透過北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎，以及柯文哲大帳房李文宗等人，透過民眾黨周圍組織，以「化整為零」方式，層層轉進京華城賄款，現正全力爬梳相關金流。

昨約談3人中，孫、張身分為貪汙行、收賄罪被告，陳仍為證人。孫鳳群曾為高中老師、北市學校教育產業工會顧問及府會聯絡人等，疑因今年1月，收受1筆由柯文哲總統大選政治獻金支付的12萬人事費，遭檢廉懷疑藉此間接收受京華城相關賄款而被約談。

孫鳳群所屬台灣新故鄉智庫協會，是柯有意問鼎總統大位後成立的民眾黨智庫。

議員苗博雅昨說明京華城調查報告結論，指柯明知京華城案正處於行政爭訟程序，仍不顧都發局反對意見及都委會決議，逕行裁示都發局再次協助京華城提案交由都委會研議，自創法無依據個案容獎，堪稱量身打造。

苗還說，柯直接指派都發局、都委會主席彭振聲副市長擔任京華城案PM，球員兼裁判。而京華城並非都更的老舊建物，卻自創容獎項目，獲利恐高達200億，嚴重違反公益性、對價性。不僅史無前例，且有適法性疑義，相當不正義。

專案小組召集人、議員游淑慧說明建議，包市府行政訴訟中案件，首長不宜干預或逕行交辦處理，容獎或都審案件，市府須明確提送都委會案件的流程標準等。

北市議會定期會明開議，仍將聚焦柯市府五大案攻防。有綠營議員透露，不排除提案成立南港轉運站調查小組；藍營說，查弊固然重要，但預算會期應多關注市政；白營呼籲市長蔣萬安不應搭綠營順風車打柯文哲。