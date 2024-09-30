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京華城案證人 北檢再傳柯文哲前隨扈陳文鐘

中央社／ 台北30日電
台北地檢署偵辦京華城案，27日以證人身分約談前台北市長柯文哲隨扈、現任台北市大安警分局行政組長陳文鐘（左）說明，訊後請回。檢察官30日再度傳喚陳文鐘說明，下午近5時許請回。中央社
台北地檢署偵辦京華城案，27日以證人身分約談前台北市長柯文哲隨扈、現任台北市大安警分局行政組長陳文鐘（左）說明，訊後請回。檢察官30日再度傳喚陳文鐘說明，下午近5時許請回。中央社

北檢偵辦京華城案，27日以證人身分約談柯文哲前隨扈陳文鐘，訊後請回。檢察官今天下午再度傳喚陳文鐘作證，訊後請回。檢方也約談約談民眾黨智庫顧問孫鳳群，目前正在偵訊中。

台北地檢署偵辦京華城案，27日指揮廉政署兵分29路搜索，並約談10名被告、6名證人，包含多名威京集團相關人員及前柯市府員工。檢察官訊後依貪污治罪條例違背職務行、收賄罪，聲押禁見前鼎越開發公司董事長朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗獲准。

檢廉原本27日約談孫鳳群，但孫女因故未到案。孫女今天到廉政署應訊，下午2時30分移送北檢複訊，目前仍在偵訊中。

另外，北檢27日指揮廉政署以證人身分約談前台北市長柯文哲隨扈、現任台北市大安警分局行政組長陳文鐘說明，訊後請回。檢察官下午再度傳喚陳文鐘說明，下午近5時許請回。

京華城案 廉政署 檢察官 隨扈

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