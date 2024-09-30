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京華城392%到560%也有問題？ 議員籲檢調、監察院調查

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議會京華城案專案小組上午結束最後一次會議後，由專案小組召集人游淑慧（中）、市議員苗博雅（右三）及許淑華（左三）等人舉行記者會，說明五項調查結果與八項建議。記者侯永全／攝影
台北市議會京華城案專案小組上午結束最後一次會議後，由專案小組召集人游淑慧（中）、市議員苗博雅（右三）及許淑華（左三）等人舉行記者會，說明五項調查結果與八項建議。記者侯永全／攝影

台北市議會「京華城容積違失案」調查小組今公布5點結論、8項建議。有議員強調，雖然這次的調查範圍僅限於自創容積獎勵的行政違失責任，也就是京華城560%容積率到840%這段過程，但不代表392%到560%沒違法，期盼北檢調查是否圖利、監察院重啟審查。

北市議員游淑慧表示，小組開了11次會，案情複查又長達數年，花了不少時間閱卷、取證，才有結論和意見，也感謝議員趙怡翔、苗博雅聯合撰寫調查報告。苗博雅強調，小組調查報告範圍僅限於自創容積獎勵行政違失責任，就次20%容獎部分，司法責任不在這次調查小組範圍。

議員許淑華指出，提出的建議中，有希望監察院重啟調查2017年對於京華城容積審核意見，也就是392%容積率提升至560%的過程，當時都委會要求京華城針對西北側老舊房舍一起開發才容許給予560%容積率，最後卻不顧西北側居民權益，京華城竟不用擔起整合開發責任，柯文哲在其中扮演關鍵角色。

游淑慧也提到，當年在監察院負責審核京華城容積率的人，就是劉德勳，如今他前去「沈春池文教基金會」任職，當初出席監察院調查的關鍵證人，陸續到威京集團其下各公司擔任董事或顧問等職位，影響當年調查報告公正性，2017年北市兵役局前局長朱亞虎還向柯文哲陳情、柯也在晨會討論容積率問題，衝擊適法性，建議監察院重啟調查。

議員洪健益說，調查小組只針對20%自創容獎進行調查，但不代表京華城392%容積率提升至560%的過程沒有任何違法，這部分要請檢調、監察院介入調查，確認其中有無違法對價或圖利行為。

京華城 京華城案 容積率 監察院 議員

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