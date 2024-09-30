新聞眼／有無金流對價 柯文哲案偵辦關鍵

民眾黨主席柯文哲涉犯京華城案，已遭羈押逾三周，隨著老同學「大帳房」李文宗被羈押禁見，疑牽線人的朱亞虎坦承犯行賄，檢方的京華城案拼圖逐漸清晰，柯文哲恐難逃被起訴，尤其最後有無金流對價為全案關鍵，也是柯文哲能否延續政治生命的最後一口氣。

檢廉偵辦京華城案，從一開始約談北市前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂等人，原本案情鎖定在自創容積獎勵百分之廿合法性；前副市長黃珊珊則引用都市計畫法等法條反駁，看得出民眾黨救柯文哲策略，是要將京華城案導向容積率百分之八百四十合法與否的法律攻防。

但近日檢廉大動作約談威京員工、李文宗、朱亞虎等關鍵人物，案情似乎有重大發展，柯文哲涉犯的京華城案恐難只有圖利之嫌；關鍵人物朱亞虎已坦承行賄，接下來若檢調掌握賄款流向柯文哲或民眾黨，柯涉犯的京華城案，恐將朝貪汙重罪偵辦。

尤其李文宗、朱亞虎被羈押的敏感時間，又有網紅、議員爆柯在與議員應曉薇便當會「交辦」京華城案後，威京集團員工包括前主播童中白等在內的七人，短短幾天各捐卅萬政治獻金給民眾黨，這總數兩百一十萬政治獻金，與全案關聯性待釐清。

柯因圖利罪遭押入看守所已將近一月，台北地檢署要在二個月內偵結難度不小，除了鞏固圖利罪，如沒有帳冊及確切金流走向，單憑ＵＳＢ記錄的「2022/11/1小沈1500沈慶京」檔案及人證證述，最後能否定罪，恐在未定之天。

台北地院聲押理由指出，朱亞虎坦承貪汙行賄罪，朱亞虎咬出的對接行賄對象是否為李文宗，或是他還替沈慶京打點柯身旁其他人，這些相關人能否勾稽到柯文哲也知情全貌？相關事證可否緊扣有更多人收賄？專案小組正與時間賽跑。