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郝市長任內愛將…朱亞虎投靠威京集團 與郝龍斌鬧翻

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
威京子公司鼎越前董事長朱亞虎（右）曾擔任當時北市長郝龍斌（左）任內兵役局長。圖／聯合報系資料照片
威京子公司鼎越前董事長朱亞虎（右）曾擔任當時北市長郝龍斌（左）任內兵役局長。圖／聯合報系資料照片

軍人出身的朱亞虎被認為在京華城案擔任牽線人角色，二○○六年至二○一四年間，擔任當時北市郝龍斌任內兵役局長，外界也都將朱亞虎視為郝龍斌愛將；因朱亞虎公關能力強，郝龍斌八年市長任內，朱也長達七年擔任府會副總聯絡人，看出郝倚重朱亞虎的協調能力。後來兩人鬧翻，因朱亞虎在卸任後轉赴威京集團任職，導致兩人交惡。

有知情人士稱，朱亞虎不缺錢，小孩老婆都在美國，他私下常跟朋友開玩笑稱「賺的錢都交老婆」，還向朋友炫耀，威京集團主席沈慶京給的薪水很好。

北市議員秦慧珠透露，當年朱亞虎被郝龍斌重用，是因朱軍人出身，郝龍斌第一任北市長時，朱因幫郝龍斌打初選、市長選舉而立下戰功。因郝當時是新黨、還擔任陳水扁時代的環保署長，當年包括蔣萬安父親蔣孝嚴等人都想爭取黨內初選；最後郝選上北市長，立下戰功的朱亞虎除是少數跟著郝龍斌整整八年的兵役局長，也幫郝協調府會關係。

朱亞虎曾被視為是郝龍斌愛將。前市府官員透露，朱亞虎卸任後一開始去賣涼麵，郝龍斌常去捧場，但後因朱轉任威京集團子公司鼎越開發董座，兩人鬧翻。

知情人士說，郝龍斌不滿朱到威京集團，除京華城案，還有當年郝任內的雙子星案，原本得標的太極雙星遭疑是空殼，中華工程因第二順位遞補，但中工質疑市府不合理要求，頻槓郝市府。因郝龍斌對威京集團、中工相當不滿，朱亞虎到威京集團子公司做事，郝相當心灰意冷，之後兩人就沒有往來，很久沒有聯絡。

北市 朱亞虎 郝龍斌

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