黃國昌：民眾黨不是鄭文燦

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北地方法院昨天裁定鼎越開發公司前董事長朱亞虎、時任台北市長辦公室主任李文宗羈押禁見，民眾黨秘書長周榆修昨天表示，有多少證據就辦多少事，北檢不要再重蹈覆轍，至於李文宗已經被開除黨籍，民眾黨無從得知相關事宜。

民眾黨昨巡迴到宜蘭舉辦「為司法正義站出來」肥皂箱開講，民眾黨立法院黨團總召黃國昌被媒體問到，部分民代質疑政治獻金，是否在柯市府時期有無有買官的狀況？他先是笑了一聲，駁斥民進黨議員提出那種想要牽強附會或羅織入罪的亂七八糟說法，並強調，民眾黨收受政治獻金時，就是依法處理、依法申報，公開透明，網路上都有，跟桃園市前市長鄭文燦那種拿六百萬現金的情況完全不一樣。

黃國昌說，不管是朱亞虎還是李文宗，對於他們實際的涉案情節，民眾黨沒有特殊管道可以掌握，不過還是要呼籲台北地檢署，「在偵辦這個案子的時候就依法偵辦，不要再出現荒腔走板的作為，重創司法的信心。」

黃國昌表示，賴清德上任已經一百多天了，大家可以冷靜想一想，賴政府到底帶給台灣什麼？看不到好的施政，也看不到好的建設，一再造成對立、衝突、撕裂，這樣的施政太貧乏？

周榆修受訪時表示，李文宗已經被開除黨籍，現在不是民眾黨的黨員。