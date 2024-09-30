聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌：民眾黨不是鄭文燦

聯合報／ 記者林銘翰戴永華／連線報導
柯文哲競總前財務長李文宗疑似收賄、鼎越開發前董座朱亞虎行賄，兩人都遭收押禁見。黃國昌（圖）表示，民眾黨每筆政治獻金都依法申報，跟鄭文燦直接拿600萬元現金，完全不一樣。記者戴永華／攝影
柯文哲競總前財務長李文宗疑似收賄、鼎越開發前董座朱亞虎行賄，兩人都遭收押禁見。黃國昌（圖）表示，民眾黨每筆政治獻金都依法申報，跟鄭文燦直接拿600萬元現金，完全不一樣。記者戴永華／攝影

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北地方法院昨天裁定鼎越開發公司前董事長朱亞虎、時任台北市長辦公室主任李文宗羈押禁見，民眾黨秘書長周榆修昨天表示，有多少證據就辦多少事，北檢不要再重蹈覆轍，至於李文宗已經被開除黨籍，民眾黨無從得知相關事宜。

民眾黨昨巡迴到宜蘭舉辦「為司法正義站出來」肥皂箱開講，民眾黨立法院黨團總召黃國昌被媒體問到，部分民代質疑政治獻金，是否在柯市府時期有無有買官的狀況？他先是笑了一聲，駁斥民進黨議員提出那種想要牽強附會或羅織入罪的亂七八糟說法，並強調，民眾黨收受政治獻金時，就是依法處理、依法申報，公開透明，網路上都有，跟桃園市前市長鄭文燦那種拿六百萬現金的情況完全不一樣。

黃國昌說，不管是朱亞虎還是李文宗，對於他們實際的涉案情節，民眾黨沒有特殊管道可以掌握，不過還是要呼籲台北地檢署，「在偵辦這個案子的時候就依法偵辦，不要再出現荒腔走板的作為，重創司法的信心。」

黃國昌表示，賴清德上任已經一百多天了，大家可以冷靜想一想，賴政府到底帶給台灣什麼？看不到好的施政，也看不到好的建設，一再造成對立、衝突、撕裂，這樣的施政太貧乏？

周榆修受訪時表示，李文宗已經被開除黨籍，現在不是民眾黨的黨員。

京華城案 政治獻金 朱亞虎 李文宗 民眾黨 賴清德 鄭文燦 黃國昌

延伸閱讀

京華城案多人收押 民眾黨高層憂柯文哲恐不樂觀…黃國昌這麼說

李文宗被押、朱亞虎認行賄 議員：金流恐入民眾黨庫

朱亞虎認罪！李文宗仍否認 京華城案2人行收賄罪收押理由曝光

北院裁押！李文宗、朱亞虎與他案被告並銬狼狽上囚車

相關新聞

京華城案 朱亞虎認罪 李文宗否認犯行

台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院前天深夜裁定民眾黨主席柯文哲「大帳房」李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎羈押禁見。法院...

新聞眼／有無金流對價 柯文哲案偵辦關鍵

民眾黨主席柯文哲涉犯京華城案，已遭羈押逾三周，隨著老同學「大帳房」李文宗被羈押禁見，疑牽線人的朱亞虎坦承犯行賄，檢方的京...

黃國昌：民眾黨不是鄭文燦

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北地方法院昨天裁定鼎越開發公司前董事長朱亞虎、時任台北市長辦公室主任李文宗羈押禁見，民眾黨...

郝市長任內愛將…朱亞虎投靠威京集團 與郝龍斌鬧翻

軍人出身的朱亞虎被認為在京華城案擔任牽線人角色，二○○六年至二○一四年間，擔任當時北市長郝龍斌任內兵役局長，外界也都將朱...

京華城容積從392%放水到840%？ 許淑華：柯文哲恐難逃圖利

京華城容積案持續延燒，包含柯競總前財務長李文宗、前北市府兵役局長（鼎越開發前董座）朱亞虎遭北院裁定收押，其中朱坦承行賄，...

議員質疑京華城案金流 民眾黨：政治獻金都依法辦理

北檢偵辦京華城案，北市議員質疑威京集團7員工捐款給民眾黨的時機可疑。民眾黨表示，政治獻金捐款都依法辦理、上網公開供檢視，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。