京華城案 朱亞虎認罪 李文宗否認犯行

台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院前天深夜裁定民眾黨主席柯文哲「大帳房」李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎羈押禁見。法院昨表示，李、朱人涉貪汙行收賄等罪，犯罪嫌疑重大有串證之虞，其中朱亞虎雖認罪，但考量他有潛逃國外生活能力等，裁准羈押禁見。

北院昨上午指出，李文宗否認犯行，惟依偵查卷內相關證據資料，可認涉犯貪汙治罪條例「違背職務行為收受賄賂罪」、刑法背信罪嫌，犯罪嫌疑重大。法官不能排除仍有與李文宗具有利害關係之潛在共犯或證人尚未到案，有可能與共犯或證人勾串，而使案情陷於晦暗不明，認有勾串共犯或證人之虞。

訊問後朱亞虎坦承聲請書所指犯行，可認定被告涉犯貪汙治罪條例「對公務員違背職務行為行賄罪」之罪嫌，犯罪嫌疑重大。

法官指出，朱亞虎大多數家人均居住於國外，且於國外置產，堪認具有潛逃國外生活之能力，及逃亡國外規避罪責的強烈動機，認有逃亡之虞。

朱亞虎與與沈慶京等人間之犯意聯絡、行為分擔等，尚有諸多疑點有待檢察官進一步調查釐清；在本案犯罪事實真相查明前，被告為減輕罪責，有可能勾串共犯或證人之虞。

法院衡酌，國家刑事司法權有效行使、社會秩序、公共利益的維護與被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，如對二人採其他較輕微的強制處分，並不足以擔保本案後續偵查程序順利進行，裁定二人羈押禁見、通信及受授物件。

台北地檢署昨未表示意見，不過，據了解，檢察官認為朱亞虎是行賄者，李文宗則是收賄「白手套」，兩人扮演金流關鍵角色；預料近日會有進一步偵辦行動。

藍、綠質疑柯文哲

白：見黑影就開槍

柯文哲「大帳房」李文宗遭羈押禁見，藍、綠議員說，柯收賄路線圖逐漸明朗，恐流入民眾黨庫；白營奉勸特定民代別見黑影就開槍。

民進黨議員簡舒培說，檢方這次約談的十名被告，有七名威京集團員工在時任市長柯文哲交辦處理京華城陳情案，共捐二百一十萬政治獻金，都發局隔天回函稱該案將送都委會審議，認為「小沈1500答案即將揭曉」。

國民黨議員游淑慧也質疑柯文哲的政黨政治獻金帳戶，形同是柯非選舉期間另一個吸金管道，質疑金流包括財團捐輸。

民進黨議員林延鳳質疑，柯文哲與沈慶京的重要心腹雙雙被押，朱亞虎更坦承行賄，京華城弊案金流破口已現形，偵結起訴之路已不遠矣，民眾黨也恐將成為柯文哲政治生命墳墓的陪葬品。

民眾黨議員陳宥丞表示，人民已對政治辦案、側翼網軍治國感到厭煩；特定民代、媒體，看到黑影就開槍，沒有任何實體證據的羅織罪名，只是為了賺取政治聲量的個人利益。