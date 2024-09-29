議員質疑京華城案金流 民眾黨：政治獻金都依法辦理

北檢偵辦京華城案，北市議員質疑威京集團7員工捐款給民眾黨的時機可疑。民眾黨表示，政治獻金捐款都依法辦理、上網公開供檢視，與前桃園市長鄭文燦的新台幣600萬元不法政治獻金完全不同。

台北地檢署偵辦京華城案，27日再展開偵查行動，帶回10名被告、6名證人，包含多名威京集團相關人員。檢察官依違背職務行收賄罪，聲押禁見前鼎越開發公司董事長朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗獲准。

民進黨台北市議員簡舒培今天透過臉書表示，網紅四叉貓（劉宇）爆料7名威京集團員工，在前台北市長柯文哲交辦處理京華城陳情案當下，將1年新台幣30萬元的政治獻金總額「捐好捐滿」給民眾黨，隔天都發局就回函「提送都委會」，質疑是否一手交錢一手交貨。

民眾黨發言人戴于文表示，政治獻金捐款都依法辦理，且上網公開供外界檢驗，與鄭文燦遭查獲的600萬元不法政治獻金完全不同。

戴于文說，簡舒培刻意將政治獻金與都發局發文的時間做惡意連結，「又想羅織入罪，配合側翼網軍影射抹黑嗎？」

另外，民眾黨秘書長周榆修受訪時表示，呼籲北檢有多少證據就辦多少事，千萬不要再重蹈覆徹，讓過去1個多月來的司法爭議再次發生。

周榆修也說，李文宗已經被開除黨籍，不是民眾黨員，偵辦相關事宜因為民眾黨也沒有特殊管道，應該由北檢來說明。