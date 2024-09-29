洪健益指京華城案下便箋 蔡壁如：與我無關已提告
民進黨台北市議員洪健益日前針對京華城案出示一份便箋，指台中市政顧問蔡壁如曾下手諭提到陳情人要見林洲民；蔡壁如今天說，針對洪健益胡亂指責她已提告，會告到底。
蔡壁如今天到嘉義市出席馬拉松活動接受媒體聯訪表示，洪健益的指責是無的放矢、亂潑髒水，因為2019年她已離開台北市政府，這件事情跟她沒有任何關係。
蔡壁如說，現在偵辦京華城主要問題是2020年3月以後事情，而且京華城前期容積率會從392%到560%，是監察院來糾正的。
蔡壁如強調，洪健益胡亂指責，造成社會不穩定，這部分她已提告、會告到底；京華城案跟她沒有關係，所以檢方也沒傳喚她。
至於民眾黨主席柯文哲身陷弊案被收押，蔡壁如希望「檢調儘快釐清案情，還給柯主席清白」。
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