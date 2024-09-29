京華城案檢查金流 李文宗、朱亞虎收押禁見

台北地檢署偵辦京華城容積案有重大進展，檢方羈押民眾黨主席柯文哲近一個月後，初步掌握柯文哲收受京華城賄賂事證，前天兵分廿九路搜索約談柯競總前財務長李文宗、前台北市府兵役局長（鼎越開發前董座）朱亞虎共十五人到案，檢察官認為朱亞虎是行賄者，李文宗是則為收賄「白手套」，兩人扮演金流的關鍵角色，昨天依違背職務行收賄罪聲押禁見獲准。至於是否會二度傳喚柯妻陳佩琪，成為關注焦點。

此外，京華城監察人張志澄二五○萬元交保、威京集團法務經理陳俊源一五○萬元交保；同步約談的前主播、沈春池文教基金會前秘書長童中白、柯文哲擔任市長時隨扈、現任大安分局行政組長陳文鐘、行程秘書黃心緗、黃婕穎、林鼎峰訊後請回。

據調查，威京集團主席沈慶京行賄應曉薇四七四○萬元，透過應曉薇找上柯文哲進行「便當會」，後來再向市長室陳情，施壓關說京華城容積率從百分之五六○增至百分之六七二，沈慶京與應曉薇之間有對價，涉犯違背職務行收賄罪，這筆款項被應曉薇挪走近千萬元私用後，尚有三千多萬元未支領，也沒流入柯文哲相關帳戶。

檢方近來四度提訊柯文哲，並多次提訊沈慶京、應曉薇等人，案情出現關鍵性發展。原來沈慶京還有調度另外一筆額金給朱亞虎，由朱亞虎直接或輾轉交付給李文宗，而李文宗身為柯競總財務長，是柯文哲最信任的大帳房，收賄後藉由申報不實政治獻金，將不法款項「洗白」回流至柯文哲。

檢方調查，這筆資金與柯文哲隨身碟記載的「2022/11/1小沈1500沈慶京」有高度關聯，且朱亞虎與李文宗有串滅證之虞，決定聲押。李文宗在柯文哲政治獻金假帳案中，涉指示會計師作假帳，九月四日從證人轉列被告，被檢方依偽造文書罪交保兩百萬元，限制出境、出海以及電子監控。

朱亞虎曾任威京集團旗下鼎越開發公司董座，李文宗曾任柯競選總部財務長，檢方交叉比對京華城公司出帳紀錄與柯競總收支金流，有數千萬元款項不明，檢方根據證人證詞、扣押物資料與調閱銀行資金，認為朱亞虎與李文宗對沈慶京行賄柯文哲知之甚詳，甚至負責協助隱匿金流，是柯文哲收賄核心角色。

專案小組檢視相關證據，前天約談十名被告及五名證人，多名被告是先前未曝光的威京集團員工，包括財務人員黃淑雯、時任京華租賃負責人洪秀鳳、監察人范雅琪、劉芷安、陳秀桃。

檢方先前赴第一銀行旗下分行搜索柯文哲妻子陳佩琪承租保險箱，裡面有一百萬元的現金，另調閱陳佩琪使用ATM存款紀錄，這些錢是否與「小沈1500沈慶京」有關，是約談陳佩琪的關鍵。

至於檢方如何掌握關鍵性破口，是沈慶京轉列汙點證人？抑或是有其他金流被鎖定？檢方三緘其口。