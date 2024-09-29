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新聞眼／檢追柯文哲金流 尋收賄鐵證最後拼圖

聯合報／ 本報記者張宏業楊正海
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲羈押已近一個月，但關鍵的行收賄金流，經檢方策反特定人士後似乎出現曙光，由於北檢計畫在兩個月押期內偵結起訴，為了跟時間賽跑，前天再發動大規模搜索，約談對象包括柯文哲擔任台北市長時隨扈、現任大安分局行政組長陳文鐘、行程秘書黃心緗，看來是想從柯文哲行程勾稽與隨身碟記載的「小沈1500沈慶京」有無行收賄關係，隨著偵結腳步逼近，檢方須找出柯文哲收賄鐵證，否則未來若僅以圖利罪起訴，難對社會大眾交代。

檢方是以圖利與違背職務收賄罪聲押柯文哲獲准，柯文哲收押後，檢方除積極鞏固京華城容積率圖利事證，對於柯文哲收賄金流，檢方更是以鋪天蓋地方式進行金流清查，原因在於柯文哲ＵＳＢ記錄的「2022/11/1小沈1500沈慶京」檔案，被視為期約收賄的關鍵證據，也是檢方起訴柯文哲最後一塊拼圖。

檢方調查柯文哲三親等銀行帳戶，發現柯妻陳佩琪異常使用ＡＴＭ存款逾六百萬元，部分資金流向兒女戶頭，且保險箱內還有一百萬元現金，雖然金額不大，但種種跡象更讓檢方深信「1500」不是下午三點的時間，而是收賄密碼。

陳文鐘與柯文哲關係緊密，傳聞連民眾黨團要約見柯文哲，都要透過陳文鐘安排。二○二一年八月，陳文鐘爆出疑浮報交通費、加班費，甚至雙頭報帳，不但向民眾黨部核銷，還拿執行市長勤務名義向警局請款，更爆出偷吃緋聞，當年即被調離隨扈，但對比ＵＳＢ記錄的「2022/11/1」時點似乎兜不攏，檢方為何要找陳文鐘訊問，耐人尋味。柯文哲「2022/11/1」去了哪？除陳文鐘之外，還有秘書黃心湘知道，而黃心緗是在二○二三年才進入北市府，與ＵＳＢ記的時間點不吻合。黃心湘前晚移送北檢時，不滿媒體圍堵，竟突然伸手比中指。

台北市議員游淑慧說，這次約談威京員工有共同疑點，都恰好在二○二○年三月下旬非選舉、疫情期間，七人集中在三天內「團捐」給民眾黨各卅萬元，時機點剛好是第一次便當會、市長室交辦陳情案後，全案「愈連愈近」。

收賄 柯文哲 民眾黨

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