憂心反撲？ 綠委：賴清德下令 避談柯文哲

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，關鍵金流仍欠缺。據悉民進黨主席賴清德曾在中常會示意少講柯文哲。黨內認為，若柯只被辦圖利罪，民進黨恐坐實政治辦案，起訴書也將成模板，一一檢視綠營執政縣市，瀰漫人人自危氛圍。

柯文哲案爆發後，民進黨只見少部分有意劍指二○二六選舉者持續見獵心喜，未嗅到危機感。民進黨立委表示，賴清德曾在會中示意大家不要再提柯文哲案，被解讀成是擔心反撲，多數綠委已減少談論柯，避免對火上澆油，就怕自陷危機。

另名民進黨立委指出，柯文哲在北市長任內要求產發局長「加速辦理」京華城案，這行為若真是錯的，多數縣市首長及公務員恐都會被說是圖利，且如今民眾黨展開全台容積獎勵檢視，新竹馬偕兒童醫院、高雄國賓飯店都被陸續檢驗，黨內恐陷柯文哲寒蟬效應。

講到貪汙不免想到台南市經發局前局長陳凱凌貪汙案，陳以「上級交辦」指示承辦人員，貪汙罪被判刑八年，而索賄、超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，被監察院彈劾，另涉光電弊案被起訴。

黨內人士憂心，柯案若最後僅辦圖利罪，按此案邏輯，陳凱凌案恐被拿出來重擊民進黨，畢竟北市前副市長彭振聲一路咬到柯文哲，「那為何陳凱凌案只辦到局長層級，為何沒有往上辦理？」日前國土署長吳欣修也遭控任職台南市府期間，以大規模容積獎勵圖利業者，相信後續只會更多人被挖出來「公審」。

多名綠委認為，北檢最後若未找到柯文哲金流，屆時起訴書將會拿來當作模板，被藍白輪番拿出來檢視民進黨全黨，甚至狠狠扣上政治辦案的帽子。

賴清德勢必也察覺這股氛圍，且在國會藍白聯手封殺明年總預算案下，「下軍令」要求綠委開會要全勤，並全面服從指揮，但上周五立法院院會被國民黨立委點名，民進黨立委出席率勉強過四成。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則回批，當天黨團是乙級動員，非甲級動員，該出席的委員都有到場。

一名民進黨立委私下質疑，賴清德下令太偏激，立委還有選區的工作要做，且立委跟中常委並不是賴清德屬下。

另名民進黨立委說，等於一周有五天都要待在立法院，「難道地方服務都不用顧了嗎？地方要棄守嗎？」

不過也有民進黨立委緩頰，賴身為民進黨主席，在面對藍白更緊密合作，民進黨勢必要更團結，且賴清德個性主戰，鷹派作風就與前幾任黨主席大不同。