京華城案29路搜索 複訊李文宗、童中白

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，昨天發動二十九路大搜索，移送北檢複訊的十名被告與五名證人中，赫見民眾黨主席柯文哲大帳房李文宗與前主播、沈春池文教基金會前秘書長童中白，案由是貪汙被告，截稿前檢方仍訊問中。

檢廉另約談被告北市前兵役局、鼎越前董事長朱亞虎，其餘被告多為威京集團員工。檢方並以證人身分約談曾任柯文哲市長隨扈的北市警大安分局行政組組長陳文鐘、市長行程祕書黃馨香。

李文宗在全案的角色一直不明朗，卻非常關鍵，因他不僅曾為柯文哲台北市長辦公室主任、柯大選時的競選總部財務長，以及涉入政治獻金案的木可公司董事長李文娟胞兄，甚至連後來冒出的眾望基金會董事長也是他。

李文宗僅在案件發動初期，從證人轉為被告，二百萬元交保並限制出境、出海及電子監控，之後再也沒被約談過。檢廉二度約談李文宗，柯文哲金流是否已然浮現，待釐清。