京華城案容積率增 議員指錦新大樓掛看板盼比照

京華城容積率在前台北市長柯文哲任內暴增到840%，引發外界質疑，北檢持續偵辦此案。北市議員顏若芳今天說，有容積獎勵標準的錦新大樓外牆掛巨幅看板，提到也要840%容積率。

京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，檢廉懷疑涉及賄賂、圖利，8月底發動搜索約談行動，已聲押柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇與其助理吳順民獲准。

台北地方檢察署今天再度指揮廉政署展開大規模偵查行動，兵分29路搜索相關被告及證人住居所及辦公室，並約談10名被告及6名證人說明。

民進黨台北市議員顏若芳透過臉書（Facebook）發文，柯文哲涉嫌護航京華城容積率，且一路闖關暴增至840%，讓外界垂涎三尺，連超過30年錦新大樓管委會都署名在大樓外牆掛出「我也要840容積」巨幅看板。

她說，位於中山區的錦新大樓外牆掛出巨幅看板高喊也要840%容積率，其實錦新大樓是1棟住商混合的大樓，屋齡已超過30年，位於第四種商業區（基準容積800%）。

顏若芳表示，但錦新大樓跟京華城不同的是，都市更新區本來就有容積獎勵標準，但京華城是重建案，根本不可「準用」都更容積獎勵機制。

她說，柯文哲涉嫌護航京華城，讓容積率違法爆增，根本是最壞示範，恐怕造成之後北市其他建案會意圖取巧，提升容積的風潮。柯文哲給京華城特權，如果台北市非都更案都能比照辦理，只會造成全市容積浩劫。