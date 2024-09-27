檢方準備結案？柯文哲4度遭提 2.5小時還押

北檢偵辦京華城弊案，昨第四度提訊柯文哲，檢方密集約談北市府、都市計畫委員會及威京集團相關人士，對決策過程已有一定掌握，昨據悉是持上述涉案人等最新供詞及事證，向柯確認，似已在為結案作準備。庭訊約二個半小時結束，柯還押台北看守所。

北檢日前約談台北市前副市長林欽榮、兩任前都發局長林洲民與黃景茂、前兵役局長、鼎越開發前董事長朱亞虎、都委會執行秘書邵琇珮及都委會委員黃台生、馮正民、京華城董事長陳玉坤等人。

其中，林洲民稱京華城容獎案是都發局業務重中之重，會定期向柯文哲報告；黃景茂自稱是「聽命行事」；黃台生、馮正民都曾反對給予京華城過多容積獎勵；當初被柯指定負責京華城案的前副市長彭振聲，也說是柯親自交辦。眾人說詞均顯示，柯不僅對京華城知情且介入甚深，對柯頗不利。

基於柯市府藉由「方案四」圖利京華城容獎過程已大致鞏固，檢方近日也提訊傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人，試圖釐清沈、應四千七百餘萬的賄款金流，是否流向柯文哲或其他市府高層。