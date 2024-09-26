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簡舒培指黃珊珊京華城案引錯法條 民眾黨：誤導視聽

中央社／ 台北26日電

民進黨台北市議員簡舒培今天表示，民眾黨立委黃珊珊日前提到京華城案引用錯誤法條。民眾黨回應，市府都發局回覆符合民眾黨記者會內容，簡舒培故意誤導視聽。

京華城容積率於柯文哲台北市長任內暴增到840%，引發外界質疑。簡舒培今天透過臉書（Facebook）表示，民眾黨先前拿「都市計畫法台灣省施行細則」想替柯文哲解套，把「台灣省」法規套在「台北市」結果被笑文盲，黃珊珊事後開記者會，改拿都市計畫法跟台北市都市計畫施行自治條例瞎扯。

她說，黃珊珊在記者會上聲稱，依都市計畫法第24條規定，人民有權申請自行擬定或變更細部計畫，市府應把案件送交公開展覽與都委會審議，還稱非都更地區給容積獎勵於法有據，是依台北市都市計畫施行自治條例第25條，地方政府可在細部計畫視城市需求決定容積率，藉此主張柯市府未違法。

簡舒培表示，將黃珊珊的主張拿去問北市府，市府回應「京華城案係由土地權利關係人依都市計畫法24條規定提出申請，非依台北市都市計畫施行自治條例第25條規定辦理」，且京華城公開展覽時法令依據，清楚寫著是依都市計畫法第24條。

她說，京華城以都市計畫法第24條爭取容積獎勵，那是京華城的事，但為何提案後，柯文哲就積極交辦，讓京華城成為任內唯一由民間機關提送都市計畫變更案，且還親自簽准決行等狀況。

簡舒培指出，黃珊珊在記者會引用台北市都市計畫施行自治條例第25條，一方面合理化柯文哲給京華城容獎，另一面是提醒北市都發局公務員及都委會委員，京華城違法準用都更條例取得20%容獎，是大家責任。

對此，民眾黨發言人吳怡萱透過聲明回應，民眾黨於19日開記者會指出是依都市計畫法第24條規定，「人民有權申請自行擬定或變更細部計畫，市府應將案件送交公開展覽與都委會審議，市府最高首長亦無權刪改」，而京華城也是以都市計畫法第24條自提申請，市府於法有據。

吳怡萱指出，簡舒培故意誤導視聽，以為索資回文撿到寶，但市府都發局回覆「京華城案係由土地權利關係人依都市計畫法24條規定提出申請」，符合民眾黨當天記者會內容。

她說，簡舒培不斷指控京華城案是違法準用都更條例，直至今天才願意承認京華城是依都市計畫法第24條，都發局回覆才是打臉造謠議員。

民眾黨 都市計畫

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