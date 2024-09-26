學者小笠原預言：還我清白 將成柯文哲復出口號

日籍學者小笠原欣幸九月起在清華大學擔任榮譽講座教授，他昨以「台灣政局的未來」為題，與清大人社院學士班主任姚人多對談。對於民眾黨主席柯文哲身陷官司，小笠原說，柯仍有百分之十的死忠支持者，或許「還我清白」將是柯復出的競選口號。

至於賴清德總統，小笠原說，賴總統領導較強勢，雖然執政黨多少有問題，但整體穩定。

小笠原說，賴清德上任至今四個月民調保持穩定，與過去三任總統不太一樣，陳水扁、馬英九、蔡英文都是就職時是高峰，過了兩、三個月民調就開始掉；他分析四年前投給蔡英文選民，有三成左右今年一月轉投柯文哲，但後來選民發現國會情況不如預想，衍生青鳥行動，進而引發中間選民危機感，被問到支不支持賴總統時，中間選民自然回答支持。

民眾黨擁有國會八席立委，被視為「關鍵少數」，小笠原說，日本政治學者普遍認為，要善用關鍵少數，應是讓兩個主要政黨在國會對立，最好是陷入僵局，讓選民產生焦慮，若柯文哲帶著八名民眾黨立委解決僵局，第三勢力就能獲得好評；但台灣現況卻非如此，而是一開始就出現藍白堅定合作，聯合對抗執政黨，看不到台灣的第三勢力在哪裡、在做什麼。

小笠原說，選舉後，民眾黨支持率逐漸下降，柯文哲爆發京華城案，更形同雪上加霜，但柯還有百分之十左右的死忠支持者，依舊能維持政治聲量，後續要密切觀察官司變化。

小笠原也提到，賴清德就職總統演講時，明確提及繼承蔡英文的維持現狀路線，讓日、美放下擔憂。以後賴清德接受海外訪問時，或許會重新表達他的路線是「維持現狀」，以此鞏固台灣與美日的合作關係。檢4度提訊沈慶京、彭振聲台北地檢署偵辦柯文哲涉京華城容積率圖利案，昨第四度提訊在押的台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京。