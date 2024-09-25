柯文哲涉京華城案 南投新故鄉文教基金會因錯誤簡稱受困擾
前台北市長柯文哲涉京華城案，外界常提及柯文哲與旗下台灣新故鄉智庫協會、眾望基金會金流關係，但卻錯誤簡稱為新故鄉基金會，讓位於南投埔里的新故鄉文教基金會深受困擾。
民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時期被控京華城案涉圖利罪嫌已遭羈押禁見。由於政論節目來賓談論京華城案金流時，常提及柯文哲主導成立的台灣新故鄉智庫協會、財團法人台北市台灣眾望關懷基金會，讓位於南投縣埔里鎮的財團法人新故鄉文教基金會深受困擾。
新故鄉文教基金會董事長廖嘉展今天告訴中央社記者，柯文哲相關報導，尤其資金流向牽涉相關單位，其中之一是台灣新故鄉智庫協會，諸多媒體不察，常簡稱為新故鄉基金會，讓「新故鄉文教基金會」蒙受不白之冤，請媒體諒察台灣新故鄉智庫協會與「新故鄉文教基金會」不同，請勿再誤植。
廖嘉展表示，新故鄉文教基金會1999年在埔里鎮成立，以傳播、推廣社區營造和永續發展觀念和實踐為宗旨，新故鄉文教基金會從集集大地震重建到近年推動「再現埔里蝴蝶王國」等，努力扎根地方、帶動區域改變，成立至今一直為打造宜居城鎮持續奮戰。
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