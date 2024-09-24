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追查北士科案 檢廉約談業者作證後請回

中央社／ 台北24日電
台北地檢署偵辦北投士林科技園區案，今天下午指揮廉政署以證人身分約談1名業者相關人員，釐清北士科案的招商、簽約過程，訊問後請回。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
台北地檢署偵辦北投士林科技園區案，今天下午指揮廉政署以證人身分約談1名業者相關人員，釐清北士科案的招商、簽約過程，訊問後請回。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

台北地檢署偵辦北投士林科技園區案，今天下午指揮廉政署以證人身分約談1名業者相關人員，釐清北士科案的招商、簽約過程，訊問後請回。

前台北市長柯文哲任內通過北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權案，新光人壽以新台幣44億元取得T17、T18地上權標案，金仁寶取得T16地上權標案。多名北市議員質疑，新光人壽投標時免投資計畫書、3塊基地為何分開招標、權利金過低等。

台北市議會今年4月間組成專案小組調查，報告初稿8月20日出爐，直指北市府招標條件一再放寬，T17、T18免投資計畫書涉有行政缺失。另外，北檢5月間因接獲民眾告發，分案偵辦北士科案，案由為貪汙治罪條例，柯文哲列為被告。

檢廉8月底針對北士科案展開偵查行動，以證人身分約談前北市產發局長林崇傑、前北市地政局長張治祥及業者共3人，訊後請回。廉政署20日約談6名北市府公務員作證後請回。檢廉今天約談1名業者相關人員，訊問後請回。

北士科 北市府 地上權 廉政署 柯文哲

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