力挺柯文哲 民眾黨台南市黨部風雨中開講

低壓帶影響，台南降雨，台灣民眾黨台南市黨部不畏風雨，今晚在北區小北新成功夜市開講，力挺黨主席柯文哲，台上台下高呼：「只要阿北不放棄，我們也不放棄」。

民眾黨台南市黨部今晚在北區小北新成功夜市舉辦司法正義之夜，以司法正義為訴求，抗議司法不公，媒體亂象，政府侵害人權，人人自危，台南市民應捍衛司法正義，共同對抗暴政。

民眾黨台南市黨部現場搭建舞台，先讓支持者上台發表看法，即使台南今晚雨勢不停，但支持者熱情高漲，穿著雨衣、拿著雨傘呼應市黨部開講主題。

民眾黨市黨部指出，台灣必須守護民主，改革司法，今天是柯文哲，明天就可能是任何一個人，但正義一定會到來。

預定參與開講者，包括民眾黨秘書長周榆修、黨籍立委林國成、市黨部主委林乃立等人。