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京華城案 北檢3提彭振聲、應曉薇

聯合報／ 記者蔣永佑楊正海趙容萱／連線報導
北檢持續偵查京華城弊案，昨天上午再度提訊北市前副市長彭振聲（中），遭羈押多日的他，在法警的戒護下步下囚車，用外套蓋著上銬的雙手。記者許正宏／攝影
北檢持續偵查京華城弊案，昨天上午再度提訊北市前副市長彭振聲（中），遭羈押多日的他，在法警的戒護下步下囚車，用外套蓋著上銬的雙手。記者許正宏／攝影

台北地檢署偵辦京華城案，昨天三度提訊北市前副市長彭振聲、台北市議員應曉薇，全力突破京華城容積暴增決策過程，是否與威京集團主席沈慶京行賄應曉薇四七四○萬元有關，兩人訊後還押看守所；檢方並傳喚掛名應曉薇辦公室執行長的男友王尊侃及中石化副總林青作證，訊後請回。

檢方本周提訊民眾黨主席柯文哲，同時傳喚應曉薇助理陳佳敏、都委會委員黃台生、馮正民，並提訊沈慶京，另以行賄罪被告傳喚鼎越開發前董事長、北市府前兵役局長朱亞虎到案。據悉，檢方已掌握京華城容積率暴增輪廓，同時追查沈慶京行賄金流，確認與容積率增加有無對價。

民眾黨立委黃珊珊前天稱京華城是都市計畫細部計畫變更案，且屬通案非特例，看不出哪裡違法、哪裡圖利。北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧昨反批黃亂扯一通，等於自證柯市府圖利，也打臉前市長柯文哲，並指「政治獻金亂帳、京華城案容積全都有你，你都沒事。」

此外，北市議員洪健益再咬民眾黨前立委蔡壁如涉京華城案，並公布疑似蔡壁如對時任都發局長林洲民的手諭。蔡壁如昨透過臉書說，有明確證據就交給檢察官，司法前面直球對決。蔡壁如也表示，十八日已委託律師提告，洪所提事證都交律師全權處理。

京華城案 彭振聲 應曉薇 政治獻金 林洲民 柯文哲 沈慶京 蔡壁如 都市計畫

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