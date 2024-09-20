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追查北士科案 北檢約談多名市府公務員

中央社／ 台北20日電

台北地檢署偵辦北投士林科技園區案，今天指揮廉政署以證人身分約談多名台北市政府公務員，釐清北士科案的招商、簽約過程，目前正在偵訊中。

前台北市長柯文哲任內通過北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權案，新光人壽以新台幣44億元取得T17、T18地上權標案，金仁寶取得T16地上權標案。多名北市議員質疑，新光人壽投標時免投資計畫書、3塊基地為何分開招標、權利金過低等。

台北市議會今年4月間組成專案小組調查，報告初稿8月20日出爐，直指北市府招標條件一再放寬，T17、T18免投資計畫書涉有行政缺失。另外，北檢5月間因接獲民眾告發，分案偵辦北士科案，案由為貪污治罪條例，柯文哲列為被告。

檢廉8月底針對北士科案展開偵查行動，以證人身分約談前北市產發局長林崇傑、前北市地政局長張治祥及業者共3人，訊後請回。廉政署今天再約談多名北市府公務員作證，目前仍在偵訊中。

京華城案 柯文哲

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