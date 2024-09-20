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北檢追金流 再提訊沈慶京、朱亞虎

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導
北檢偵辦京華城案，昨第三度提訊威京集團主席沈慶京，沈坐輪椅進入地檢署。記者林俊良／攝影
北檢偵辦京華城案，昨第三度提訊威京集團主席沈慶京，沈坐輪椅進入地檢署。記者林俊良／攝影

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨第三度提訊威京集團主席沈慶京，另第二度傳喚同案被告鼎越開發前董事長、北市前兵役局長朱亞虎；朱訊後依然無保請回，成為京華城案少數至今未受強制處分的被告。

據了解，檢方對於京華城容積暴增的「方案四」決策過程已有相當掌握，正深入追查沈慶京涉嫌行賄台北市議員應曉薇的四五○○萬元賄款金流。

北檢本月十日、十一日連續兩天提訊沈慶京，昨天第三次提訊，沈因身體不適，已三度從台北看守所戒護就醫，昨天他依然由法警攙扶，戴口罩坐著輪椅進入地檢署；聲請具保停押部分，台北地院仍在等候病歷等就醫資料，尚未裁定。

北檢昨二度傳喚同案被告鼎越開發前董事長朱亞虎，朱訊後依然獲無保請回。記者林俊良／攝影
北檢昨二度傳喚同案被告鼎越開發前董事長朱亞虎，朱訊後依然獲無保請回。記者林俊良／攝影

朱亞虎近來頻遭台北市議員洪健益緊咬，曾寫信給柯文哲前市長辦公室主任蔡壁如疏通京華城案，朱、蔡二人被洪認為是京華城案樞紐角色。昨天朱進入北檢時，先由律師報到，再帶他自台北地院大門進入閃避媒體，離去時被包圍，只低調表示謝謝。

檢廉懷疑，二○一八至二○二一年間，沈慶京涉嫌指示威京集團旗下公司陸續提撥四五○○萬「公關費」給應曉薇，進入「中華華夏希望關懷協會協會」，之後應曉薇將其中五百萬轉入男友王尊侃帳戶清償三百萬貸款，其助理陳佳敏另提領協會帳戶中二百萬元支付應女信用卡費。

京華城案 柯文哲

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京華城弊案 北檢第三度提訊沈慶京

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