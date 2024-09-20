游淑慧：京華城案都委會會議 2大疑點

台北市議會京華城案專案小組昨開會討論調查結論初稿，已先做成四點重點共識，九月卅日將提最終修正意見，移送監院調查。召集人游淑慧對都委會會議至少十八次發言被消音提兩疑點，包括市府法務局曾說都委會沒有創設容積獎勵權，市府代表審議中皆未表達意見。

游淑慧說，監察院調查報告指許多都委會委員提出適法性、公益性、對價性的質疑，反對意見都未被處理。像法務局出席都發局二○二○年十月十二日的專案諮詢會議，直接提出都委會沒有創設容積獎勵的權力，法務局的法律意見是市府行政的最終依據，為何在會議中甚至事後都沒有被討論，沒有被尊重？之後的會議就沒有再邀法務局參加。

游淑慧說，都委會裡面有三分之一、六到八人是各局處首長或副首長擔任的市府代表，且京華城案一直有爭議、有訴訟，結果前市長柯文哲指派的代表一句話都沒表達過，有意見的都是府外委員，「檢廉為什麼沒有調查未發言的委員？府內委員怎麼都沒發言？」

被點名的官員之一表示，京華城案除都發局，其他局處較無直接關聯，不會特別發表意見，且通常府內委員不對研議案發表意見，審議案才會發言；另一官員表示，容積與開發量體有關，事涉交維計畫和交通運輸，但都是取得容積後的事，先期不會有太多意見。

專案小組要求市府未來須研擬ＳＯＰ，並負把關責任，眾人有四點共識，第一是京華城案在訴訟中為何重新交都委會「研議」；第二是誰跟京華城去研議出所謂「方案四」容積獎勵；第三是都委會反對的委員未被續聘，爭議的意見被忽略；第四是確認有違反行政程序交辦。

民進黨北市議員洪健益昨又公布疑似蔡壁如任北市長辦公室主任時，對時任都發局長林洲民下的「手諭」，他比對之前公布鼎越開發前董事長朱亞虎寫給蔡的陳情信，認為字跡相似，內容邏輯一致，再度向蔡喊話要求「快告我」。蔡壁如昨未接電話也未回應。

民眾黨立委黃珊珊昨強調，京華城不是都更，是都市計畫。立委林國成說，一個單純地方建設演變到政治操作、司法追殺，並非只有柯文哲受害，公務人員都心生畏懼。