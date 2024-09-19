柯文哲政治獻金匿名捐款多？黃珊珊：會計師申報懶惰

外界質疑民眾黨的政治獻金許多匿名捐款有違常理，民眾黨立委黃珊珊今天說，當時會計師申報懶惰，將銀行轉帳1萬元以下金額以匿名方式鍵入，但每筆都「有血有肉有人有帳號」，將盡快調出資料補正。

民眾黨台北市黨部今天舉辦「為司法正義站出來」台北客廳會，邀請黃珊珊和民眾黨台北市議員張志豪、陳宥丞、林珍羽、黃瀞瑩與會。

會中除了說明京華城案容積率沿革與法源依據外，黃珊珊也談及先前的政治獻金風波，她表示，昨天開始要查政治獻金的收入項目，因為其中有太多匿名，「我差點沒昏倒」，她選舉20年，報過很多次政治獻金，若帳有給她看過絕對不會出錯。

黃珊珊表示，柯文哲的政治獻金捐款有2個管道，一個是第三方支付的捐款網站，網站接受捐款後會把檔案轉給競總，檔案給競總時會有捐款者的資料，這部分幾乎沒有問題。

黃珊珊表示，另一種則是直接轉帳到銀行，雖有銀行的轉帳紀錄，但依據政治獻金法，會計師認為新台幣1萬元以下可以採匿名捐款，1萬元以上則需發函去銀行查捐款者的個資，「這麼多匿名（捐款）是為什麼？因為有人懶惰」。

黃珊珊解釋，雖仍有開出1萬元以下金額收據，但1萬元以下匿名捐款仍有很多，原因是大家都不在意、認為捐了就好，沒有打電話來索取收據；其實銀行都有轉帳紀錄，並非真的匿名，只是當時在監察院系統上鍵入時是匿名，但每一筆金額都是「有血有肉有人有帳號」。

黃珊珊表示，接下來她會去把每一個帳號查出來、調出銀行往來紀錄，若缺收據就趕快補正。

至於外界質疑為何政治獻金很多人以「現金」方式捐贈，黃珊珊說，第三方支付網站資料是以Excel檔直接鍵入監察院系統，原本第三方支付網站的付款方式是「匯款」，但進到監察院系統就變成「現金」，她也想不透原因。

她說，政治獻金申報核銷出了很大缺失，讓很多人找到空隙，就像免疫力下降、病毒侵入，並質疑政治獻金很亂，什麼事情都有問題；外界現在找不到京華城案收賄證據，但因申報作業錯誤百出，「每一筆錢只要進來（政治獻金專戶）沒有名字的，就認為是沈慶京的錢」，不過，清者自清，最後總會查清楚。

黃珊珊表示，民眾黨這段期間經歷各路人馬、各種壓力，如果黨主席柯文哲過程中禁得起查，將來民眾黨會更強大，「因為這樣查都還不會死，就真的不會死」，她也不覺得民眾黨會因此倒下。