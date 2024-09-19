本土社團譴責民眾黨不當動員民粹 干預司法獨立

多個本土民間社團今天在立法院舉行記者會，批評民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押禁見後，民眾黨糾眾包圍台北地檢署嗆聲放人，隔天更前往土城台北看守所聚眾抗議，將廉偵司法案件誤導成司法迫害，呼籲全民唾棄並譴責民眾黨荒謬行徑。

民眾黨透過聲明表示，要反問特定自稱台派人士，現在的民主是「民進黨說了算嗎？」眼看民進黨執政下「黨檢媒一體」威權復辟，難道這些自稱台派的人士都不關心嗎。民眾黨指出，黨檢媒一體是現在進行式，特定台派人士應正視眼前的問題，切勿睜一隻眼閉一隻眼，放任民進黨執政破壞台灣民主，繼續墮落下去。

台灣社、台灣東社、台灣北社、台灣永社、台灣南社及台灣教師聯盟上午在立法院舉行「譴責台灣民眾黨不當動員民粹，包圍地檢署干預司法獨立」記者會。

台灣社社長翁銘章指出，柯文哲9月6日因京華城案羈押禁見，民眾黨隨即糾眾包圍北檢嗆聲放人，隔天前往土城台北看守所聚眾抗議，硬要將純粹的廉偵司法案件誤導成司法迫害，操作網路媒體發布假消息，還引來美國在台協會發聲明駁斥，全民應唾棄並譴責民眾黨這些荒謬的行徑。

翁銘章也點名民眾黨立委陳昭姿表示，蔡英文上任總統後建立起人民對司法的信賴度，陳昭姿卻睜眼說瞎話，質疑司法被當政治鬥爭工具、破壞人權的武器，陳的說法是笑話、空話。

台灣永社副理事長黃帝穎提到，民眾黨是民主法治史上唯一政黨動員群眾包圍法院、干預司法的荒謬政黨，是令人可恥的行為。之前前總統陳水扁及馬英九都曾因案被檢方約談，所屬政黨都沒有動員群眾干預司法，唯獨民眾黨踩過民主憲政的紅線施壓法官，尊重司法是民主憲政的基本分寸，只有民眾黨棄民主憲政不顧，把司法踩在腳底。

台灣北社副社長羅浚晅說明，柯文哲因案遭羈押，民眾黨卻不斷放話，動員群眾混淆視聽，將檢廉調查說成是政治迫害及司法不公，鄭重呼籲民眾黨應停止對司法獨立性的污衊，停止動員小草徘徊街頭，不分黨派尊重並捍衛現行的刑事追訴審判體系，讓其正常運作是所有政黨與公民的憲政義務。

民眾黨發布的聲明指出，有些「綠師」可能忘記，2005年時任鄭寶清競選總部榮譽主任委員的蔡英文，到地檢署靜坐聲援抗議；2008年民進黨時任台南縣議員王定宇聲恐嚇檢方，不辦陳雲林「恐嚇罪」將包圍地檢署；2019年民進黨時任雲林縣立委候選人蘇治芬在200、300名支持者陪同下，包圍東勢派出所。

民眾黨強調，民進黨不管在野、執政，都曾經到地檢署甚至派出所前面表達訴求，這些行為台派人士有用同樣標準譴責民進黨嗎，抑或是「綠能你不能」，更別說這次在北檢外的靜坐，起初就是由民眾自主發起，套在民進黨身上就是捍衛民主，其他人就是不當動員民粹。