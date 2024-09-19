北檢3度提訊柯文哲 傳2都委

台北地檢署偵辦京華城案，昨三度提訊民眾黨主席柯文哲，訊後還押；另以證人身分傳喚北市府都市計畫委員會委員、交通大學前副教授黃台生，及陽明交通大學前教授馮正民，約談交保被告議員應曉薇助理陳佳敏。

檢方昨主要是追查京華城「方案四」超高容積獎勵究竟何來及相關金流。黃台生和另名都委宋鎮邁，二○二一年九月都審會中，都明確反對給予京華城容積獎勵立場。

北市都發局前局長黃景茂上周遭約談時，供稱京華城案是市長交辦，自己僅「聽命行事」，據悉檢察官昨持上述人等供詞反問柯文哲加以釐清。柯昨一早被借提至北檢訊問，中間僅短暫午休、用餐，下午搭乘最後一班囚車返回看守所。

此外，國民黨北市議員游淑慧昨指出，依京華城子公司鼎越開發公司申請百分之卅容積轉移核准，是二○二二年十二月十五日才通過，但市府核發建照日為同年十月十八日，早於容移核准日二個月，是否「先上車後補票」，先給了建照才補給容移？

都發局回應，二○一九年四月起，申請案容積代金估價程序可與建照審查階段並行，都發局收到申請人預繳的容積代金後，開立證明，申請人憑此可向建管處申請建照核准；京華城容移也依此程序辦理，建管處二○二二年九月廿九日核准京華城建照，十月十八日核發建照，十二月十五日都發局容積代金審議委員會，十二月廿八日報府核定容積代金，京華城隔年十一月九日取得容積移轉許可證明。

至於又有媒體報導，柯文哲政治獻金「個人捐款」多達十四萬六千多筆，其中十三萬七千多筆是現金捐贈，選前三個月現金收入逾九萬筆，累積近兩億元，檢廉持續追查有無特定企業、金主以人頭隱匿捐款。民眾黨發言人吳怡萱說，相關報導都是杜撰寫小說，甚至把小額捐款誤植為現金，實在是荒謬至極。

針對京華城案電視台報導，ＮＣＣ指出，截至昨天中午，已收到卅三件申訴案，檢舉電視節目內容有疑慮，其中以三立廿三件最多，東森三件、鏡電視兩件、未指明特定頻道有五件，多數民眾質疑電視台未善盡查證。