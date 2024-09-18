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追京華城案金流 北檢三度提訊柯文哲6小時後還押

中央社／ 台北18日電
前台北市長柯文哲（前黃衣）因京華城案遭北檢提訊，下午4點30分左右與其他人一同乘車回往台北看守所。記者曾原信／攝影
前台北市長柯文哲（前黃衣）因京華城案遭北檢提訊，下午4點30分左右與其他人一同乘車回往台北看守所。記者曾原信／攝影

台北地檢署偵辦京華城案，今天第3度提訊在押的前台北市長柯文哲，追查柯家金流。柯文哲上午身著黃色囚衣、藍白拖，雙手上銬，歷經6小時訊問，下午4時30分搭囚車返回北所。

另外，檢察官為釐清京華城研議、審議過程，今天分別以證人身分傳喚北市前都市計畫委員黃台生、馮正民說明，訊後均請回。

京華城容積率於柯文哲台北市長任內暴增到840%，引發外界質疑，檢廉調查其中是否涉及賄賂、圖利，8月底發動搜索約談行動，已聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇與應曉薇助理吳順民獲准。

檢廉偵查重點，一方面鞏固京華城案當年決策過程，另一方面清查柯文哲及家屬相關金流，上周已陸續提訊在押被告沈慶京、彭振聲、應曉薇、柯文哲等人，並傳喚京華城董事長陳玉坤說明，另傳喚前台北市政府都市發展局長林洲民與前北市府副秘書長李得全等人作證，訊後均請回。

檢察官今天第3度提訊在押的柯文哲說明，載送柯文哲的囚車於上午9時20分許抵達北檢；柯文哲仍身著黃色囚服及藍白拖，雙手上銬，面對媒體詢問不發一語。歷時6小時的偵訊，柯文哲搭乘傍晚4時30分許的囚車返回台北看守所。

京華城案 柯文哲

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