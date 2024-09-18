電視台報導京華城案 NCC累計收33件申訴
電視台近期報導前台北市長柯文哲涉京華城案，NCC今天表示，累計到今天中午，電視台報導京華城案共收到33件申訴，主要分布為三立23件、東森3件、鏡電視2件、未指明特定頻道有5件，多數民眾質疑電視台未善盡查證。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注近期是否收到京華城案相關申訴。
NCC發言人黃文哲今天表示，內容申訴是有個案才會發起調查，多數申訴是認為報導不實、新聞台沒有善盡查證責任等。
NCC官員說，民眾相關申訴內容並不相同，像是1500究竟是時間、金額還是比特幣等也引發討論，因此申訴數陸續增加，有需要也會調帶處理，並送到諮詢會議做討論。
根據NCC資料，33件申訴中，包含三立23件、東森3件、鏡電視2件、未指明特定頻道有5件。
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