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追京華城案金流 北檢3度提訊柯文哲

中央社／ 記者林長順
民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦京華城案，今天第3度提訊在押的前台北市長柯文哲，釐清柯文哲及妻子陳佩琪等家人相關金流；囚車於上午9時20分許抵達北檢，柯文哲面對媒體提問均未回應。

京華城容積率於柯文哲台北市長任內暴增到840%，引發外界質疑，檢廉調查其中是否涉及賄賂、圖利，8月底發動搜索約談行動，已聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇與應曉薇助理吳順民獲准。

檢廉偵查重點，一方面鞏固京華城案當年決策過程，另一方面清查柯文哲及家屬相關金流，上週已陸續提訊在押被告沈慶京、彭振聲、應曉薇等人，並傳喚京華城董事長陳玉坤說明，另傳喚前台北市政府都市發展局長林洲民與前北市府副秘書長李得全等人作證，訊後均請回。

檢察官今天第3度提訊在押的柯文哲說明，載送柯文哲的囚車於上午9時20分許抵達北檢；柯文哲仍身著黃色囚服及藍白拖，雙手上銬，面對媒體詢問不發一語。

京華城案 柯文哲

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