看守所外小草望月／陳佩琪思念柯文哲：會為你洗冤

昨天中秋節，民眾黨主席柯文哲涉京華城案被押在土城看守所。近百名「小草」昨現身看守所外，繼續表態挺柯。民眾黨中部支持者約兩百人，昨也在前立委蔡壁如號召下，齊聚台中沙鹿聲援柯文哲。

柯文哲妻子陳佩琪與民眾黨立委黃珊珊前天晚間現身看守所前，與在場「小草」們一起隔著圍牆靜坐。陳佩琪昨晚未再現身看守所，但她前晚表示，自己過去在台大醫院開刀，柯文哲堅持一定要來陪她，「故意把我的病床壓低，陪床就可以一樣的高度」，兩個人勾著手臂才睡得著，如今雖然沒辦法勾著手臂，但是在外面看著一輪明月，「我會在外面等你，我會在外面加油，我會幫你洗去冤屈」。

民眾黨組織發展部昨釋出影片，陳佩琪趕在中秋節前夕現身看守所前表示，「我看到這一輪很皎潔的明月，相信他在裡面也看到了」，雖沒真正見到本人，但感覺兩個人心的距離更接近。她說，兩人結婚卅幾年，「我還是第一次遇到這種狀況，好幾天沒辦法關心他的身體，到底吃得好不好、睡得好不好，我真的好想念你」。

對於民進黨北市議員洪健益指蔡壁如是京華城案「隱藏版人物」，還說北市府兵役局前局長朱亞虎曾寫信給蔡，開頭就喊「蔡姊」。蔡壁如說，今天委託律師提告，黨政媒「一天一文哲」，簡直就是寫連續劇；她還講「冷笑話」說，洪所謂信中的「蔡姊」，搞不好是寫給前總統蔡英文的。