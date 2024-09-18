聽新聞
0:00 / 0:00

看守所外小草望月／陳佩琪思念柯文哲：會為你洗冤

聯合報／ 記者趙容萱黃子騰林銘翰／連線報導
民眾黨主席柯文哲遭羈押，妻子陳佩琪（中）前晚與支持者一起在土城看守所前靜坐。圖／民眾提供
民眾黨主席柯文哲遭羈押，妻子陳佩琪（中）前晚與支持者一起在土城看守所前靜坐。圖／民眾提供

昨天中秋節，民眾黨主席柯文哲京華城案被押在土城看守所。近百名「小草」昨現身看守所外，繼續表態挺柯。民眾黨中部支持者約兩百人，昨也在前立委蔡壁如號召下，齊聚台中沙鹿聲援柯文哲。

柯文哲妻子陳佩琪與民眾黨立委黃珊珊前天晚間現身看守所前，與在場「小草」們一起隔著圍牆靜坐。陳佩琪昨晚未再現身看守所，但她前晚表示，自己過去在台大醫院開刀，柯文哲堅持一定要來陪她，「故意把我的病床壓低，陪床就可以一樣的高度」，兩個人勾著手臂才睡得著，如今雖然沒辦法勾著手臂，但是在外面看著一輪明月，「我會在外面等你，我會在外面加油，我會幫你洗去冤屈」。

民眾黨組織發展部昨釋出影片，陳佩琪趕在中秋節前夕現身看守所前表示，「我看到這一輪很皎潔的明月，相信他在裡面也看到了」，雖沒真正見到本人，但感覺兩個人心的距離更接近。她說，兩人結婚卅幾年，「我還是第一次遇到這種狀況，好幾天沒辦法關心他的身體，到底吃得好不好、睡得好不好，我真的好想念你」。

對於民進黨北市議員洪健益指蔡壁如是京華城案「隱藏版人物」，還說北市府兵役局前局長朱亞虎曾寫信給蔡，開頭就喊「蔡姊」。蔡壁如說，今天委託律師提告，黨政媒「一天一文哲」，簡直就是寫連續劇；她還講「冷笑話」說，洪所謂信中的「蔡姊」，搞不好是寫給前總統蔡英文的。

京華城案 柯文哲

延伸閱讀

中秋夜80多名小草不離不棄 圍牆外靜坐陪柯文哲

影／柯文哲看守所過中秋 蔡壁如率200名支持者掛祈福卡

靜坐支持…40多名小草聚集台北看守所 明月下伴柯文哲過中秋

蔡壁如出席！柯文哲看守所過中秋 白營揪200名小草大肚山祈福

相關新聞

看守所外小草望月／陳佩琪思念柯文哲：會為你洗冤

昨天中秋節，民眾黨主席柯文哲涉京華城案被押在土城看守所。近百名「小草」昨現身看守所外，繼續表態挺柯。民眾黨中部支持者約兩...

司法報導爭議高 學者：媒體不該放話

針對近日有記者公開宣稱京華城案的消息來源是檢方，文化大學新聞系教授莊伯仲受訪時強調...

中秋夜80多名小草不離不棄 圍牆外靜坐陪柯文哲

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押在台北看守所，小草支持者不離不棄幾乎每晚都到看守所前靜坐表達支持。為陪伴柯P度過中秋夜...

影／洪健益揚言公布手諭 蔡壁如：他演過頭了

台北市議員洪健益近日公布京華城案被告朱亞虎給蔡壁如的手寫信，並表示要公開蔡壁如手諭，蔡壁如回應，對於不自殺聲明，他演過...

影／柯文哲看守所過中秋 蔡壁如率200名支持者掛祈福卡

民眾黨主席柯文哲深陷官司風波，必需在牢裡過中秋節，台中市政顧問蔡壁如今天下午率200名支持者在清水區一處秘密集會所聚會，...

靜坐支持…40多名小草聚集台北看守所 明月下伴柯文哲過中秋

涉京華城弊案遭羈押的民眾黨主席柯文哲，遭羈押至今已第13天。柯妻陳佩琪與民眾黨立委黃珊珊昨天晚間來到台北看守所，與小草們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。