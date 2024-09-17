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在這座機場降落「難爆了」 全球僅50名機師有資格勝任

司法報導爭議高 學者：媒體不該放話

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
記者示意圖。圖／ingimage
記者示意圖。圖／ingimage

針對近日有記者公開宣稱京華城案的消息來源是檢方，文化大學新聞系教授莊伯仲受訪時強調，司法案件儘量平鋪直敘報導，不宜評論或一味配合檢調放消息，應平衡報導，保護消息來源也不能無限上綱；資深媒體人謝寒冰則說，記者對外不應透露消息來源，但此案是檢察官想要以特定媒體帶風向，報導上並不可取。

近日有三立記者針對京華城案的相關案情，在媒體上宣稱「經營檢調線7年，對消息來源有200%的信心」，並透露民眾黨主席柯文哲被查扣的隨身碟內有「神秘帳冊」，上頭清楚記載「沈慶京1500萬」引發外界質疑檢調「偵查不公開」是打假球，且記者竟如此直接將消息來源說出，也不符合新聞倫理。

保護來源不可濫用

在文化大學教授多年新聞學相關課程的莊伯仲受訪時說，原則上因為擔心眾口鑠金，怕法官判案受到媒體影響，因此進行中的司法案件相關報導均應平鋪直敘、避免評論。他說，如果記者在路邊聽到檢察官大嘴巴說出案情，這種可以報導，但若是檢調單位是要利用記者帶風向的話，並不妥當。

莊伯仲指出，記者應避免替檢調帶風向，且若將相關事證揭露，有時反而有助在外嫌犯串供，對案件偵辦進度更不利，倘若如民眾黨主席柯文哲遭到羈押禁見的狀況發生，無法採訪柯文哲進行正反平衡報導的話，就要採訪如民眾黨以設法平衡報導，或是在報導上加註：「未經法律判決，應推定為無罪。」以達到形式上的平衡。

應保護消息來源

資深記者陳信聰在臉書發文強調，保護消息來源是新聞自由的重要基石，更是媒體的職業倫理。2006年股市禿鷹案，記者高年億拒絕在法庭上對消息來源作出任何證言，儘管遭到多次裁罰，但在新聞自由以及職業倫理上，這位記者獲得許多的支持與尊重。

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京華城案 柯文哲

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