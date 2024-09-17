疑朱亞虎親筆信曝光 蔡壁如喊告

民進黨北市議員洪健益昨天曝光威京集團子公司鼎越開發前董事長朱亞虎，寫給民眾黨前立委蔡壁如的親筆信，開頭稱「蔡姊」，談及京華城容積並要求開協調會，證實北市前市長柯文哲與蔡早已知情，反問蔡「有沒有親下手諭？」

蔡壁如否認有此信件，並反問洪健益，能否證實為朱亞虎所寫？從未有人叫她「蔡姊」，她已委託律師負責，預計明天提告。

民進黨北市議員洪健益昨曝光威京集團子公司鼎越開發前董事長朱亞虎，寫給民眾黨前立委蔡壁如的親筆信；但蔡否認有此信件，並反問洪能否證實為朱所寫。記者鍾維軒／攝影

京華城案持續延燒，洪健益昨再表示，二○一七年七月廿一日，朱亞虎已經寫信給蔡，希望可以解決京華城容積紛爭，要求召開協調會，讓威京集團主席沈慶京、時任北市都發局長林洲民等人參與，還透露前副市長林欽榮反對與會，「除非政務官親手下諭令」。

洪健益指出，柯文哲圖利與否，在於檢方要確認柯知不知情，從柯以下，包括蔡壁如等人，這些事情二○一七年就討論過，當時「煞車皮」是林欽榮、「絆腳石」是林洲民，柯第二任換成前副市長彭振聲、前局長黃景茂才往前推，代表柯文哲絕對不會不知情。

洪健益還喊話蔡壁如，「要告就趕快告」，只要提告就公開蔡的手諭，「（蔡）要求八月三日後再約時間開協調會，交辦了什麼事情？妳記得了嗎？」

蔡壁如昨受訪否認知悉有此封信，並說這是封沒有來源、含沙射影的信，更不知二○一七年的陳情信，能與相隔三年的二○二○年便當會陳情案有何關係？她二○一九年已離開北市府，更無從去記得世大運前有所謂陳情信，以及相關內容；如有事實證據，建議直接交給司法檢調單位，她願意配合接受偵訊，表達自己清白。