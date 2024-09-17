冷眼集／北檢只顧自清 更顯欲蓋彌彰

柯文哲涉京華城、政治獻金案羈押禁見，不利於柯的「案情」、「證據」卻頻曝光，檢察官分案調查洩密，初步判定洩密者不是檢、廉、調。不過，交付、收受機密均為隱密性犯罪，檢察官執法不應以自清而為滿足，查出破壞偵查正義的事實，才算真的破案。

依台北地檢署公布的資料，檢察官查洩密鎖定扣案「隨身碟」內容物、查扣「保險箱」的相關行動的報導，合理懷疑「隨身碟」、「保險箱」是偵查卷宗內真實存在的證據，只是兩個證據尚未經過法律解讀，卻已透由媒體全民公審。

檢方以證人身分傳喚撰稿的五名記者到案，依「偵查不公開作業辦法」適度說明。值得注意的是，檢方聲明將「持續密切關注本案有無違反偵查不公開之情事」，為洩密案的再偵辦留了伏筆。

京華城等案偵查中核心案情、證物外漏，衝擊辦案正當性，加劇國家機器藉由「綠檢媒」三位一體打擊政治異己的成見。洩密罪規範的是有權知悉機密者，媒體是犯罪的客體，公務員才是犯罪主體；北檢雖宣稱，媒體消息來源非檢、廉、調或法院，但媒體報導「真真假假」中，與偵辦內容若合符節的部分，豈是媒體自行猜測、想像可以得知？北檢急於撇清，反而落入此地無銀三百兩的欲蓋彌彰。

京華城案目前最被詬病之處，就是未經查證的消息滿天飛。檢察官是法律的守護人，除了訴追犯罪，也同時保障人民權益，因此，檢察官的客觀性義務，即對於被告有利、不利情形，均應一律注意。當案情被選擇性揭露或渲染、曲解，除了在押被告毫無反駁機會，極為不利，另一方面，也可能干擾司法辦案，尤其，若最終偵查結果與大眾受報導影響先入為主的想法不一致，更將重傷司法公信力。這也是檢方此刻偵辦洩密的重要意義。

然而，從法務部到檢、廉、調，若不能正視問題，查洩密也僅是虛晃一招，司法想要受人民信賴，無異緣木求魚。