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案外案／北檢：查無洩密 白營轟包庇打假球

聯合報／ 記者蔣永佑王聖藜林銘翰／台北報導
北檢昨傳喚三立電視台記者馬郁雯等人查京華城案洩密。馬郁雯在庭訊後步出北檢，不發一語離去。記者許正宏／攝影
北檢昨傳喚三立電視台記者馬郁雯等人查京華城案洩密。馬郁雯在庭訊後步出北檢，不發一語離去。記者許正宏／攝影

台北地檢署偵辦京華城弊案，屢遭特定媒體爆料關鍵偵查內容，檢方五天內傳喚三家媒體共五名記者和主管查洩密，昨發新聞稿指出，媒體消息來源非檢、廉、調或法院，是記者依多年採訪經驗綜合分析判斷，偵辦團隊無洩漏偵查內容之情事。

鏡週刊與三立電視台記者馬郁雯，日前各自爆料檢廉搜索民眾黨主席柯文哲住家，取得記有「2022/11/1小沈1500沈慶京」的神秘ＵＳＢ隨身碟，被視為柯案關鍵密碼，外界對於「1500」究竟是金額或時間爭論不下。網媒菱傳媒也報導檢廉為追查柯家金流，查扣柯文哲太太陳佩琪第一銀行神秘保險箱。

由於馬郁雯曾表示，「2022/11/1小沈1500沈慶京」中的「1500」，就是指一五○○萬元，還強調消息來源是檢調，對消息來源有「百分之兩百」信心，引發外界對北檢洩密質疑，逼得檢方分案偵辦。

檢方昨以證人身分傳喚馬郁雯，庭訊約一小時結束，馬女離去時板著臉表示，自己只是證人，對案情不便說明。三立電視回應，「記者以證人身分配合、尊重司法，全案已進入司法程序，三立不做任何評論。」

北檢隨後發聲明，指這個月十二、十三日和昨天，分別傳喚周刊、網媒和電視台撰稿記者，經查相關報導為記者依消息來源轉述、相關人等受訪內容、新聞稿，加上多年採訪經驗綜合分析判斷後撰稿，否認消息來自檢方、廉政署、調查局或法院等公務員。

北檢還指相關報導與全案現有卷證有諸多不符之處。撰稿記者基於保護消息來源天職及新聞倫理要求，拒絕透露消息來源真實身分，檢方只能尊重；目前查證情形，足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事。

不過，北檢聲明等同告訴外界「小沈1500沈慶京」是記者「猜」出來的，引發議論；且聲明中未指明錯誤報導為何，也未導正。

民眾黨發布聲明表示，北檢此次分案偵辦洩密案，其「包庇、打假球」的態度與作為，更是一場大笑話，長期放任、勾串特定媒體引導公審的風向，引發社會譁然後，草草傳喚記者問話，隨即發表聲明「沒有違反偵查不公開」，根本完美演繹「球員兼裁判」。

民眾黨立委黃國昌也說，北檢聲明「甩鍋甩得非常徹底」，但也絲毫不讓人意外，畢竟，要北檢自己查自己，原本就是一場大笑話；此外，北檢聲明指稱傳喚記者的時間，與媒體各自公開遭傳訊時間並不相符，「到底是北檢的新聞稿說謊，還是媒體記者又說謊了？」

北檢二度約談陳玉坤

北檢偵辦京華城案，昨二度約談京華城董事長陳玉坤，比對日前台北市前副市長林欽榮、兩任前都發局長林洲民、黃景茂及前兵役局長朱亞虎、都委會執行秘書邵琇珮等人供詞，釐清北市府及都委會對京華城容積率暴增審議過程。陳玉坤目前以一二○○萬元交保。北檢昨以被告身分直接傳喚陳，陳玉坤歷經近四個半小時訊問離去，檢方未再另祭出強制處分。

京華城案 柯文哲

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