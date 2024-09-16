柯文哲案 綠：攻擊司法轉移焦點社會不會買單

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案等爭議，他的妻子陳佩琪公布帳戶金流，試圖化解外界疑慮。民進黨立法院黨團今天表示，民眾黨試圖用輿論影響司法偵辦，帶風向轉移焦點、攻擊司法回應社會尖銳質疑，社會大眾不會買單。

陳佩琪日前接受媒體專訪並公布帳戶明細，共5大筆金流約新台幣1628萬元，強調他們家的錢都是正當清白的錢。民進黨政策會執行長王義川則質疑，柯文哲帳戶有3筆匯款在30秒內完成，而其中一筆152萬動向不明。民眾黨對此回應「含沙射影」。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，陳佩琪是洗錢罪潛在被告，是可能協助柯文哲在京華城案貪污的潛在共犯，在司法上應該低調自制，然而，陳佩琪卻高調以對，更壟斷性對媒體受訪，可能涉及隔空串證，陳佩琪多說多錯，破綻愈多，卻樂此不疲。

吳思瑤說，上次專訪後揭露的金流被揪出很多不合理之處，到現在依舊無法自圓其說。陳佩琪不應濫用自己是政黨主席妻子的身分，壟斷掌握媒體資源，對媒體放話，可能造成輿論影響司法偵辦，擺明對抗司法。民眾黨應好好思考陳佩琪的做法，對柯文哲案是好的嗎。

吳思瑤指出，從最新民調看來，民眾黨的鋼鐵小草正在流失當中，民眾黨鬥臭司法、操弄民粹，甚至狹怨報復，打算凍結總統府預算，刪光監察院預算，還劍指司法院、法務部預算，持續以非理性對待立委職權行使，未來的民調會反映更大的崩盤狀況。