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黃珊珊稱容積獎勵全國一致 藍綠議員批甘作法盲

中央社／ 台北16日電

京華城案容積率暴增引發討論，民眾黨立委黃珊珊稱容積獎勵全國一致。藍綠台北市議員表示，不僅找錯適用法規，全黨甘作法盲，甚至等於自證有罪，質疑涉隔空串供。

京華城容積率於前台北市長柯文哲任內暴增到840%，引發外界質疑。黃珊珊14日指出，監察院通過的京華城糾正案只看到商三容積率560%（法定容積），卻刻意忽略台北市都市計畫施行自治條例第25條，此規定正是地方政府可經由細部計畫可自訂容積率獎勵。

民進黨台北市議員簡舒培昨天深夜在臉書（Facebook）發文表示，民眾黨在全台開講煽動仇恨之餘，做了一份懶人包主張柯市府給京華城20%容積獎勵不違法，結果漏洞百出，不是找錯法條、就是只講一半，最關鍵的疑問一個都沒回答到，越顯得柯文哲給京華城這20%容積獎勵超級不合理、非常不合法。

簡舒培指出，民眾黨所提法規為「都市計畫法臺灣省施行細則」，想拿台灣省的施行細則套在身為直轄市的台北市，只會讓人家笑話沒讀書。

她認為，民眾黨引用「都市計畫法臺灣省施行細則」第34條之2還只敢講一半，因其明定「都市計畫範圍內屋齡30年以上5層樓以下之公寓大廈合法建築物，經所有權人同意辦理原有建築物之重建，且無法劃定都市更新單元辦理重建者…」，但京華城2001年落成、2019年歇業、2020年拆除建物，算來算去都不到20年。

簡舒培表示，為幫柯文哲依法無據給京華城20%容積獎勵解套，身為律師、前台北市副市長的黃珊珊提出台北市都市計畫施行自治條例第25條「都市計畫地區內， 市政府認為土地有合理使用之必要時，得擬定細部計畫規定…容積率」主張於法有據。不過，黃珊珊卻迴避京華城細部計畫申請單位是「京華城股份有限公司」，難道它等於「台北市政府」。

她指出，為落實及有效管理台北市的都市計畫，台北市有1條法規為台北市土地使用分區管制自治條例，當中第11章「綜合設計放寬與容積獎勵規定」，就是北市府在辦理容積獎勵的法源依據，再次打臉民眾黨宣稱的台北市並未規定通案原則。

簡舒培表示，柯文哲給京華城20%的三項自創容積獎勵項目韌性城市、智慧城市、宜居城市，若非獨厚、圖利京華城，為何不是先修法，讓全台北市都能比照適用，也更凸顯柯文哲同意給予的20%容獎就是獨厚京華城。

她質疑，京華城加速推動過程都與3次便當會有關，黃珊珊都有參與，在北市府決策過程中，公務員都示警可能違法時，是誰提供柯文哲相關的法律見解。

國民黨台北市議員游淑慧今天透過新聞稿表示，黃珊珊一出手不是幫柯文哲戰清白，而是洗白京華城容積率，且黃珊珊所持錯誤法源與威京集團主席沈慶京8月29日被約談當天，威京集團所發新聞稿如出一轍，這兩者說法再透過媒體放送讓羈押中的諸多被告都可看到，不知在法界人士看來算不算隔空串供。

游淑慧提到，黃珊珊搬出台北市都市計畫施行自治條例第25條，等於自證有罪。

她說，因為京華城本來用的是都市計畫法第24條自提計畫，意即容積獎勵計畫及細部計畫是業者自提，北市府及都委會只是協助審查通過；但黃珊珊此言，變成是北市府認為有必要主動幫京華城案修的。

游淑慧認為，北市府變成發動方，主動要給京華城容積獎勵，主動幫京華城修都市計畫。黃珊珊一句話幫京華城解套，卻害慘公務員，質疑柯市府為何獨獨認為有必要給京華城創設容積獎勵。

京華城案 柯文哲

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