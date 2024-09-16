京華城案狂燒！民眾黨喊「20％容獎沒違法」 律師揪三點：以為大家文盲？

京華城容積案持續延燒，民眾黨主席柯文哲日前遭羈押禁見，民眾黨昨（15日）舉行全台開講，並提出相關懶人包，主張柯給予京華城20％容獎，並不違法。對此，律師林智群提出三點吐槽，更諷刺民眾黨是不是以為大家都是文盲。

前台北副市長黃珊珊指出「台北市都市計畫施行自治條例」第25條「都市計畫地區內，市政府認為土地有合理使用必要時，得擬定細部計畫規定容積率」主張柯給予京華城20%容積獎勵於法有據。民眾黨也說，非都更地區以內政部所訂《都市計劃法台灣省施行細則》第34條之2，「增額容積20%」上限原則，是地方政府的權責。

對此，林智群在臉書發文表示，首先，民眾黨引的規定是「台灣省」的規定，而台北市是獨立於台灣省的直轄市，怎麼會適用台灣省的規定？

再者，就算適用台灣省這個施行細則第34條之2，這個條文明文規定，要「30年以上」、「5層樓以下」合法建物才能適用，京華城是18年建物，樓高超過5樓，不符合這個規定，「民眾黨就是告知一半的事情帶風向，若程度不夠的人就被牽去了」。

最後，如果一切合法，威京集團主席沈慶京，還要給市議員應曉薇4700萬、編列4.3億公關費嗎？

林智群諷刺，柯文哲被押了逾十天，民眾黨只想出這個說法，「他們是不是以為大家都是文盲，看到字多就沒辦法思考啊？」