京華城案查洩密 北檢傳喚電視台記者說明

京華城案，媒體報導稱「搜到關鍵隨身碟」、「查扣保險箱」等，引發洩密疑雲。北檢9日分案偵辦，先後傳喚週刊、網路媒體記者。檢察官今天以證人身分傳喚馬姓電視台記者說明。

三立新聞及鏡週刊日前報導，檢廉偵辦京華城案，在搜索前台北市長柯文哲住處時查獲隨身碟，其中工作簿記載柯文哲收取威京集團主席沈慶京新台幣1500萬元。

另外，菱傳媒報導，北檢會同廉政官、調查官前往包括第一銀行在內數個官股銀行分行，調閱保險箱、保險室租用紀錄，另有媒體報導查扣上百萬現金。

台北地檢署對相關報導均表示不予置評、無法證實，強調絕無洩漏任何偵查內容給特定媒體，亦無假藉媒體放話或圖利特定媒體情事。

北檢9日主動分他字案調查有無相關人員涉及不法，並先後以證人身分傳喚鏡週刊及菱傳媒記者說明，訊後均請回。