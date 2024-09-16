檢辦京華城案 藍白議員互槓

台北地檢署偵辦京華城容積率案，引發藍白議員互槓。

民眾黨北市議員陳宥丞質疑，司法程序頻發生違反偵查不公開爭議，還有特定媒體取得專案小組尚未定稿、未通過且未公告的會議紀錄做新聞；遭影射的國民黨議員、小組召集人游淑慧不滿，爆氣說「叫我顧大局，為藍白合少發言，卻一直點名攻擊我」，根本「阿北出事、亂砍洗白」 。

民眾黨主席柯文哲等人涉貪汙圖利等罪嫌，有無不法金流成關注焦點。其中威京集團主席沈慶京涉行賄台北市議員應曉薇四七四○萬元，遭收押九天已二度身體不適送醫，聲請具保停止羈押，台北地院最快今天做出裁定。

檢廉查扣柯文哲隨身碟記載「小沈1500沈慶京」等文字，懷疑可能為記載期約收賄對價，專案小組積極查緝相關金流中，外界各種影射性報導不斷；北檢日前澄清「沒有查扣冷錢包」指媒體報導與事實完全不符，至於陳佩琪受訪稱二個保險箱內有各五十萬現金及金飾等，北檢無特別說明。

檢方昨無提訊、約談行動，持續整理卷證追可疑金流，專案小組已加入「金流高手」陳玟瑾檢察官，具虛擬貨幣及查緝境外資產等專業能力，是否涉虛擬貨幣，是未來追查方向。