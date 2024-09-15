白批賴清德新威權 「凍結總統府預算」

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案遭羈押，黨內號召小草全台開講，黨秘書長周榆修及立委張啓楷昨在嘉義市南順宮批賴清德總統是獨裁新威權，賴政府是新黨國主義，揚言新會期凍結總統府預算。

張啓楷說，特偵組二○○八年聲押前總統陳水扁時，賴清德指侵犯人權，呼籲勿押人取供，現在柯文哲遇相同狀況，偵查不公開變偵查全公開，謠言滿天飛，「難道陳水扁的人權是人權，柯文哲的就不是人權？」賴清德當選前承諾到立法院做國情報告卻跳票，將提案凍結總統府預算。

他也砲打ＮＣＣ，指ＮＣＣ提名四個髒兮兮人選，將全部退回並砍掉預算；另批監察院以前是蚊子院，現在變廢物院，僅財產申報的功能較重要，因此將保留明年度七百九十萬元預算，其餘全砍，「該凍結的預算就凍結，該砍的預算就砍，要把台灣的正義找回來」。

「這是一場漫長戰爭，不是柯文哲個人清白問題，而是這個國家機器」，周榆修說，民進黨政府已騙大家二、三十年，喊著民主進步口號實際卻民主退步，賴清德就是新威權，嘴裡說民主進步，實際獨裁、威權和退步。

立委黃國昌要大家思考，賴清德就職逾百日，為台灣人民解決什麼問題。

黃國昌批賴清德當選後，想著如何摧毀柯文哲和第三勢力，大家以前最痛恨中國國民黨拿著檢調當作政治攻擊的武器，羅織罪名讓許多民主前輩坐黑牢，沒想到現在台灣又再次倒退回威權體制。

前立委蔡壁如說，電視名嘴每天像連續劇一樣編造故事，支持者不要再看那些新聞，司法是漫漫長路，大家要和主席站在一起，希望司法盡速釐清，還給柯文哲清白。