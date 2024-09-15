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京華城案 黃景茂500萬交保 稱聽命行事

聯合報／ 記者張宏業林縉明／台北報導
台北市府都發局前局長黃景茂涉圖利京華城，昨天清晨以五百萬元交保、限制出境。記者張宏業／攝影
台北市府都發局前局長黃景茂涉圖利京華城，昨天清晨以五百萬元交保、限制出境。記者張宏業／攝影

台北地檢署偵辦京華城容積率案，查出民眾黨主席柯文哲在市長任內，交辦時任副市長彭振聲影響都委會決議，彭振聲則指示前都發局長黃景茂協助研擬容獎、盡速將京華城案送都委會審議，三人之間顯有犯意聯絡，廉政署前天首度約談黃景茂到案，檢方複訊後依貪汙之圖利罪命黃景茂五百萬元交保，限制出境與出海，讓京華城案被告再添一人。

檢方昨天凌晨一點命黃景茂重金交保，黃景茂在四點五十分就湊足五百萬元，不到四小時完成保釋，財力算相當不錯，他步出法警室面對媒體追問在京華城案中有無「聽命行事」？他未做任何回應，快步離去。

檢方為追查柯文哲涉收受威京集團主席沈慶京賄賂金流，上周兩度提訊柯文哲，針對柯妻陳佩琪多次且密集去ＡＴＭ存款，其中的六一九萬元不明資金、一銀保險箱內的百萬現金等疑點，逐一訊問柯文哲資金來源，調查與隨身碟記載的「小沈1500沈慶京」是否有關。

陳佩琪日前開記者會，細數由她經手入帳柯家的五大金流，總計一六二八萬萬元；不過，陳佩琪秀出的單據與檢廉清查資料有多處時間點不符，檢察官為追查柯文哲涉案金流，周末加班整理卷證，本周擬將二度約談陳佩琪列為偵查重點之一。

調查發現，彭振聲曾要黃景茂好好處理京華城案，還說是「市長交辦」，黃景茂明知京華城容積率從百分之五六○增至百分之六七二違背法令，不僅未依職權把關，反而「聽命行事」，在公文簽名批示，把京華城提出的新方案送都委會研議。

針對京華城案容積率引發爭議，台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊昨表示，台北市是以「細部計畫」規範容積率，審議容積獎勵上限百分之二十，是全國一致標準，誰敢知法犯法？

另也遭台北市議員點名的民眾黨前立委蔡壁如則表示，小道消息紛飛，她喊話小草不要被帶風向。

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