黃珊珊：容獎全國一致 都委會有直播誰敢知法犯法

京華城案容積率高達840％引發爭議，國土署長吳欣修昨指出，容積是公共財，容積獎勵希望優先放在公益上，要避免為單一個案、單一族群獎勵。民眾黨立委黃珊珊表示，都市計畫委員會與都市發展局依法在細部計畫審議案中審議容積獎勵上限20%，公務員應該都很清楚相關法規授權，誰敢知法犯法？

黃珊珊指出，監察院糾正只看到商三容積率560%（法定容積）、卻刻意忽略台北市都市計畫施行自治條例第25條正是地方政府可經由細部計畫可自訂容積率（獎勵）。

黃珊珊說，台北市既然是以細部計畫規範容積率（包括容積獎勵），都市計畫委員會與都市發展局依法在細部計畫審議案中審議容積獎勵上限20%，內政部國土署都表示這是全國一致標準，公務員應該都很清楚相關法規授權，誰敢知法犯法？

根據台北市都市計畫施行自治條例第25條，「都市計畫地區內，市政府認為土地有合理使用之必要時，得擬定細部計畫，規定地區內土地及建築物之使用，基地面積或基地內應保留空地之比率、容積率等，並依本法第23條規定程序辦理。」

黃珊珊強調，都市計畫委員會全程直播公開透明，公務員絕不可能明知違法知法犯法，都發局公務員與都委會委員幾十個人難道都圖利。