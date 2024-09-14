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涉圖利京華城容積率 北市前都發局長黃景茂交保500萬元

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台北市府前都發局長黃景茂涉圖利京華城交保500萬元。圖/報系資料照
台北市府前都發局長黃景茂涉圖利京華城交保500萬元。圖/報系資料照

台北地檢署偵辦京華城容積案，檢方為追查民眾黨主席柯文哲是否收受威京集團主席沈慶京賄賂，昨天2度提訊柯文哲出庭，廉政署也同時約談北市府前都發局長黃景茂，黃景茂當庭從證人轉列被告，檢察官複訊7個多小時後，今天凌晨依圖利罪命黃景茂交保500萬元、限制出境與出海。

檢方前天提訊北市副市長彭振聲，發現彭振聲曾要求黃景茂要把京華城案送都委會，黃景茂因明知京華城增加容積率違法，卻「聽命行事」辦理，涉及圖利罪。

據調查，2020年7月1日，台北市議員應曉薇召開京華城協調會，由邵琇珮代表都發局與會，同年7月3日，京華城發函給都發局，提出「20%容積獎勵+30%容積移轉」新方案，同年7月10日，黃景茂在公文簽名批示，把京華城所提方案送都委會研議，明顯有圖利。

台北市議員游淑慧指出，京華城在2020年8月就有送草案，2020年9月21日，都發局公文就指「草案適法性有問題」，但當時都發局長黃景茂卻簽了兩分公文，一分告訴京華城，案子適法性有問題，另分又給都發局內部，要求成立專案小組，幫京華城討論案子。

京華城案 柯文哲

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