民眾黨：陳佩琪珠寶 不須申報

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪前天公布帳戶明細，強調家裡的錢都是正當清白，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨表示，陳佩琪說法也許是要干預司法調查，也可能隔空串證，綠營質疑陳是否還適合擔任證人。至於陳佩琪保險箱的金飾被質疑未列財產申報，民眾黨表示，陳佩琪持有珠寶價值未超過廿萬元，柯文哲財產申報都依監察院規定申報。

陳佩琪前天接受專訪，對特定媒體公開金流喊冤。吳思瑤質疑，陳佩琪是潛在被告、嫌疑人，陳佩琪的說法也許是釋放更多訊息干預司法調查、陷入迷航，也可能隔空串證、干擾檢調辦案的疑慮，用輿論影響辦案，攏絡民眾黨支持者，透過民粹干預司法。

針對檢方查扣柯文哲保險箱，陳佩琪前天表示，兩個保險箱都是她的，裡面都是金飾、玉器。不過根據中選會在去年總統大選中公布的財產申報，柯文哲與陳佩琪名下並沒有這些東西，被質疑申報不實。

民進黨市議員簡舒培呼籲監察院立刻啟動調查柯文哲財產涉申報不實，也認為檢方應考量陳佩琪可能隔空串證，還適合擔任證人嗎？民眾黨北市議員黃瀞瑩認為陳坦蕩蕩，反問「現在模式是拋出質疑潑完糞就跑」？

民眾黨發言人戴于文表示，根據監察院規定，珠寶價值個別超過廿萬元以上才需要申報，陳佩琪持有的珠寶價值沒有超過廿萬元以上，都是依據監察院規定做申報，請外界不要再以訛傳訛。

柯文哲因京華城案被羈押禁見，引起國際關注。國民黨主席朱立倫昨表示，最近有美、日等國際友人到黨部關心此案，大家都相信司法公平正義是最重要的防線，毋枉毋縱，不能有任何失去程序正義與司法不公的情形，他也拜託媒體「不能變成司法辦案的來源或是特定政治立場來干擾司法」，要還給台灣司法一個公平正義的環境。