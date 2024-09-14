聽新聞
0:00 / 0:00

白營宣講新莊場 黃國昌：檢調濫權 摧毀柯文哲

聯合報／ 記者江婉儀林縉明張曼蘋／連線報導
民眾黨昨天開始下鄉開講，民眾黨秘書長周榆修（由左至右）、民眾黨新北黨部主委陳世軒及立委黃國昌到新莊體育館傾聽支持者心聲。記者江婉儀／攝影
民眾黨昨天開始下鄉開講，民眾黨秘書長周榆修（由左至右）、民眾黨新北黨部主委陳世軒及立委黃國昌到新莊體育館傾聽支持者心聲。記者江婉儀／攝影

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案後遭羈押，民眾黨昨晚展開全台下鄉開講。立委黃國昌說，柯被羈押後，知道要長期抗戰，在對抗賴清德總統領導的新威權道路上，必須集結力量，不能散掉，才能走出新道路。

昨晚開講地點在新莊體育館外，現場聚集約三百人，高喊「政治迫害，程序要正義」，依序由新北議員陳世軒、民眾黨青年部主任劉昱鴻、民眾黨秘書長周榆修及黃國昌發言，支持者也站上肥皂箱說出心聲、在白紙寫下心情，最小的支持者僅讀國二。

「現在是全民大辦案」，周榆修說，對於各種消息，北檢都說不予證實、不予置評，那幹嘛還要檢察官？國家要正常，拜託大家支持柯文哲，如果為了城市興利就要被關被汙辱，以後沒人敢做事。

黃國昌說，掌握權力者的資源跟力量，透過媒體展演，檢調濫權，不只是摧毀柯文哲跟台灣民眾黨，要摧毀的是台灣社會中敢反抗、敢對抗這個新威權體制的人，柯文哲就是最好的榜樣；八月卅一日至今，檢調不僅放任縱容，更是在圍殲、摧毀柯文哲。

民眾黨昨晚在新北展開全台下鄉宣講，今天則移師嘉義，由立委張啓楷主責。黃國昌跟張啟楷被點名是代表民眾黨參選二○二六年新北、嘉義市長人選，兩人領軍在責任區辦開講活動，有黨內人士解讀，除凝聚小草聲援柯文哲，也頗有測試兩人地方動員能量，為選戰準備的味道。

台灣民意基金會昨公布「台灣社會對民眾黨主席柯文哲被收押態度」民調，有四成民眾覺得柯有獲法院公平審理，但卻有二成六不這麼認為。基金會董事長游盈隆說，一個百分點約十九點五萬人，二成六代表超過五百萬人對柯案抱不平。

京華城案 台灣民意基金會 張啟楷 柯文哲 游盈隆 賴清德 陳世軒 黃國昌

延伸閱讀

出席全台開講新莊場 黃國昌：長期抗戰、集結力量走出新道路

柯文哲有冷錢包遭查扣？檢廉否認：報導與偵查事實不符

媒體報導柯文哲偵訊內容 北檢：與事實不符

柯文哲遭羈押最新民調出爐 民眾黨：人民對司法不信任

相關新聞

涉圖利京華城 北市前都發局長黃景茂轉列被告500萬元交保

台北地檢署偵辦京華城容積案，檢方為追查民眾黨主席柯文哲是否收受威京集團主席沈慶京賄賂，昨天2度提訊柯文哲出庭，廉政署也同...

民眾黨：陳佩琪珠寶 不須申報

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪前天公布帳戶明細，強調家裡的錢都是正當清白，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨表示，陳佩琪說法也許是...

白營宣講新莊場 黃國昌：檢調濫權 摧毀柯文哲

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案後遭羈押，民眾黨昨晚展開全台下鄉開講。立委黃國昌說，柯被羈押後，知道要長期抗戰，在對抗賴清德...

京華城案 黃景茂涉圖利罪 證人轉被告

台北地檢署偵辦京華城容積案，檢方為追查民眾黨主席柯文哲與威京集團主席沈慶京之間的金流，昨天二度提訊柯文哲出庭，同時針對柯...

陷京華城案...沈慶京今身體不適急送醫 律師聲請具保停止羈押

威京集團主席沈慶京涉及京華城案，遭北檢聲請羈押禁見獲准。沈慶京今天因身體不適戒護就醫。沈慶京的律師越方如今天到北院遞狀具...

出席全台開講新莊場 黃國昌：長期抗戰、集結力量走出新道路

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案後遭羈押，民眾黨今天起將展開全台下鄉開講。民眾黨立委黃國昌、新北黨部主委陳世軒等人今天在新莊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。