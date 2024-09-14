白營宣講新莊場 黃國昌：檢調濫權 摧毀柯文哲

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案後遭羈押，民眾黨昨晚展開全台下鄉開講。立委黃國昌說，柯被羈押後，知道要長期抗戰，在對抗賴清德總統領導的新威權道路上，必須集結力量，不能散掉，才能走出新道路。

昨晚開講地點在新莊體育館外，現場聚集約三百人，高喊「政治迫害，程序要正義」，依序由新北議員陳世軒、民眾黨青年部主任劉昱鴻、民眾黨秘書長周榆修及黃國昌發言，支持者也站上肥皂箱說出心聲、在白紙寫下心情，最小的支持者僅讀國二。

「現在是全民大辦案」，周榆修說，對於各種消息，北檢都說不予證實、不予置評，那幹嘛還要檢察官？國家要正常，拜託大家支持柯文哲，如果為了城市興利就要被關被汙辱，以後沒人敢做事。

黃國昌說，掌握權力者的資源跟力量，透過媒體展演，檢調濫權，不只是摧毀柯文哲跟台灣民眾黨，要摧毀的是台灣社會中敢反抗、敢對抗這個新威權體制的人，柯文哲就是最好的榜樣；八月卅一日至今，檢調不僅放任縱容，更是在圍殲、摧毀柯文哲。

民眾黨昨晚在新北展開全台下鄉宣講，今天則移師嘉義，由立委張啓楷主責。黃國昌跟張啟楷被點名是代表民眾黨參選二○二六年新北、嘉義市長人選，兩人領軍在責任區辦開講活動，有黨內人士解讀，除凝聚小草聲援柯文哲，也頗有測試兩人地方動員能量，為選戰準備的味道。

台灣民意基金會昨公布「台灣社會對民眾黨主席柯文哲被收押態度」民調，有四成民眾覺得柯有獲法院公平審理，但卻有二成六不這麼認為。基金會董事長游盈隆說，一個百分點約十九點五萬人，二成六代表超過五百萬人對柯案抱不平。